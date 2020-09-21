特斯拉電池日受矚目 馬斯克號召員工加快交付車輛

特斯拉 (TSLA-US) 預計週二 (22 日) 股東大會後，首次專門針對電池技術展開「電池日」活動，根據產業專家透露，馬斯克 (Elon Musk) 可能宣布「百萬英哩電池」，以及其他眾多突破，包括更寬的電池設計。

與此同時，馬斯克發布郵件，號召員工在 9 月 30 日前，盡可能生產和銷售更多的電動汽車，以實現創紀錄的單季交付量。

馬斯克要求員工全力以赴，並把「車輛交付放在絕對優先位置」。

據指出，新設計的電池有望理想地降低電池的製造成本，而電池是電動車售價一直無法壓低的主要原因。

馬斯克本人也在亞太週一 (21 日) 再於推特發文，重申電池日會是重大活動。

(圖表取自推特)

據媒體先前報導，特斯拉已經加州工廠實驗室建立了一條電池原型生產線，並在內華達州超級工廠，與合作伙伴 panasonic 共同大規模生產汽車電池和儲能產品。最近，公司開始從寧德時代和 LG 公司採購電池，爲中國製造的 Model3 轎車生產電池組。

特斯拉的目標，在尋找降低生產成本、提高電池壽命和充電速度的方法，並確保其安全性。

AutoForecastSolutions 分析師 ConradLayson 表示，如果特斯拉決定自主生產新電池，那麼他們將把控制權牢牢掌握在自己手中，這無疑有望幫助特斯拉產能進一步提高。