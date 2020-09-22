〈聯嘉展望〉訂單能見度至少6年 未來10年看不到一片烏雲

LED 車燈大廠聯嘉 (6288-TW) 今 (22) 日總經理黃昉鈺今 (22) 日表示，上半年營運受疫情衝擊，不過，第三季已逐漸恢復正常，朝向成長趨勢，未來可望越來越好，目前訂單能見度已看到 2026 年，樂觀看待未來幾年業績有跳躍式成長機會；董事長黃國欣強調，聯嘉未來 10 年看不到一片烏雲。

聯嘉原先預期，今年營收成長可維持過去平均 20% 之上水準，不過，受到疫情衝擊，上半年合併營收衰退 28%，黃昉鈺說，目前已逐漸恢復正常，為因應後續訂單出貨需求，北美廠未來 10 年內都將持續進行擴廠計畫，有助營運成長。

聯嘉主要產品為車用 LED 元件和模组和 LED 節能產品，並取得全球前十大和世界知名車燈廠認證與合作，包括 GM、Audi、JAGUAR、TESLA、Mercedes-Benz 和 BMW 等超過 40 家車廠，車燈占營收比重已達 89%。

黃昉鈺看好，隨著電動車、自駕車和車聯網等趨勢發展，將提升 LED 在車燈滲透率。

聯嘉目前在北美車市佔有一席之地，據統計，2019 年全球汽車產出超過 8700 萬台，約有 4000 億元的 LED 車燈模組市場規模 (不含車頭燈)，其中，美國新車銷售 1700 萬台，聯嘉出貨 271 萬台，等於每 6.2 台新車就有 1 台新車使用聯嘉的車燈光源產品。

黃昉鈺強調，聯嘉開發的 UniFlex Linear 可達成輕薄窄的設計需求，專利技術更可協助各車廠降低製造成本 25% 以上，力拚帶動在北美的滲透率持續擴張，目標 10 年內成為全球車業創新光源的領導者。

黃國欣進一步說明，聯嘉已可將磊晶 / 晶片、封裝元件、模組等做到垂直整合，過往汽車是 3 年一小改、5 年一大改款，而為因應消費者使用行為和趨勢，現在的模組均直接使用至少 5 年，因此，產品開發完成後，銷售期也得以拉長，有利成本結構優化。