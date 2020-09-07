聯嘉切入mini LED領域 拚擴大車用應用

汽車零組件大廠聯嘉 (6288-TW) 打入特斯拉供應鏈後，過去二年營收成長率均超過 25%，聯嘉今 (7) 日表示，為強化多元化經營，投入 mini LED 的研發和量產，近期已獲得第一件 LED Display 的模組訂單，未來將擴大 mini LED 於車內儀表板、抬頭顯示屏等應用，以及高解析度的 LED 顯示牆。

聯嘉說明，位於竹南總部的二期生產和研發中心已在擴建中，力拚以更創新升級的技術、自動化設備與精實生產來提升市占，看好全球汽車業客戶 LED 的光源訂單將持續增加。

聯嘉目前是特斯拉 Model 3 與 Model Y 的 LED 尾燈模組獨家供應商，在特斯拉的拉貨效應帶動下，日前公布 7 月自結稅後純益 0.21 億元，年增 40%，每股純益 0.12 元，單月賺贏第二季。

法人認為，聯嘉自 2018 年起隨著新專案出貨放量，儘管今年營收受疫情影響，不過， LED 車燈滲透率持續提升，長期訂單能見度高，目前已知有較多在手訂單將於 2022 年起導入量產，後市營運動能無虞。

另外，聯嘉最新獲 OEMA 中華民國傑出企業管理人協會主辦的「第二十屆金峰獎」肯定，獲頒年度十大傑出企業，聯嘉總經理黃昉鈺也獲年度十大傑出創業楷模。