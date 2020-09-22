〈工研院資通日〉井琪：手機換機時間延長 盼5G iPhone帶動換機潮

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (22) 日表示，手機市場已經過於成熟、增長率不高，消費者換機時間從 30 個月延長至 35 個月，且近期經濟環境不活絡，影響手機買氣，期盼後續將推出的 5G iPhone 能帶來新一波換機潮。

據遠傳統計，過去用戶換機頻率約 30 個月，去年增加至 31 個月，直到今年更延長至 35 個月，此外，隨著疫情影響消費力道減緩，手機平均價格從過去的 1000 美元，今年降至 500 美元，顯示手機產業已進入成熟期。

井琪指出，4G 手機除功能上有些許差異，並無太大改變，讓市場消費熱度減緩；不過 5G 手機具備高速傳輸特性，對消費者而言，仍值得期待。

井琪說，雖然台灣 5G 開台初期手機選擇不多，但即將亮相的 5G iPhone 可望為低迷的手機市場，注入新活水，尤其 iPhone 仍為手機市場指標，光是遠傳有 30% 為 iPhone 使用者，未來手機生命週期也可能有所轉變。

據研調機構統計，截至今年 7 月，全球已有 82 張 5G 商轉網路許可，預計年底會超過百張，並預估今年底全球 5G 用戶數將達 1.9 億戶、2024 年上看 19 億戶，對此，井琪認為，5G 用戶數要在幾年內以倍數增長有難度，不過，此數據有助電信營運商加速 5G 基礎建設。