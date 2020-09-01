聯嘉7月EPS 0.12元賺贏Q2 前7月每股賺0.49元

LED 車燈廠聯嘉 (6288-TW) 今 (1) 日公告 7 月自結損益，稅後純益 0.21 億元，年增 40%，每股純益 0.12 元，單月賺贏第二季，累計聯嘉前 7 月稅後純益 0.84 億元、每股純益 0.49 元。

聯嘉 7 月營收 3.65 億元，月增 1.1%、年增 18.7%，重返成長，帶動稅後純益同步升溫；累計聯嘉前 7 月營收 18.56 億元，年減 22.3%。

聯嘉是特斯拉 Model 3 與 Model Y 的 LED 尾燈模組獨家供應商，法人看好，隨著特斯拉產能擴充計畫以及未來銷量成長，聯嘉第三季可望延續 7 月動能。

法人認為，除了 Model 3 與 Model Y 外，聯嘉明年也可望切入改款版 Model S 與 Model X 的供應鏈，特斯拉的營收占比估從今年 15-17%，明年提升至 2 成以上。

此外，聯嘉也在密西根州的進行大規模擴張計畫，以滿足手中來自美國 OEM 廠的訂單，新生產基地營建工程預計分成三期，一期將佈建 7 條組裝線，預計 2024 年將全部佈建完成，最先裝機的 2 條產線將於明年下半年量產。

同時，聯嘉也擴充在台灣的產能，部分將用於車用 mini LED 業務的中期規畫，法人估，未來新產能每年可額外創造的營收將達 10-15 億元。