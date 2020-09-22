凱基證8月爆鉅量交易 證交所：主因外資鉅額下單

媒體報導，凱基證券單一分行成交量暴增，推升凱基證 8 月市占率一舉超越券商龍頭元大證，證交所表示，經查主要是凱基證台北分公司受理外資客戶鉅額下單所致，但一切交割作業均屬正常。

凱基證券日前傳出單日成交金額 150 億元，交易量暴增引發市場關注，也傳出凱基證採用更大的傳輸頻寬，證交所今 (22) 日表示，交易料暴增的台北分公司為前台証證總公司營業據點，因受理外資交易，導致下單量大增，據悉該筆交易占凱基全部外資單約 9 成，導致交易量瞬間暴增。

資料顯示，凱基證券台北分公司 6 到 8 月份單日平均成交金額分別為 98 億元、137 億元及 151 億元，其中 8 月 24 日單日成交金額高達 293 億元，成交金額前 3 大客戶皆為外資。

證交所表示，雖有外資鉅額下單，但其委託買賣金額尚未超過其單日買賣最高額度限制，台北分公司交割情形正常。

證交所表示，全球主要交易所皆提供主機共置服務，證交所為符合國際潮流趨勢，並滿足證券商提升交易網路傳輸效率的需求，因此在 2017 年 12 月 25 日起提供主機共置服務。

至於證券期貨四合一網路提供從 2M 起至 100M 多種頻寬，主機共置服務提供 100M 與 1G 兩種頻寬，由客戶依自身需求租用。

證交所表示，主機共置服務主要是根據證券商公會的業務需求，從去年 9 月起提供 1G 光纖線路服務。證券商不論在四合一網路或主機共置網路，至於使用頻寬大小取決於自身的業務需要。

證交所並指出，目前台股交易機制，無論是開收盤之集合競價，或盤中的逐筆撮合，成交價格均都是根據市場買賣雙方委託價格及數量，依規則由電腦交易系統自動成交。