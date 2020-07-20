歐盟峰會未達共識 歐元承壓 美元指數反彈

歐盟特別峰會經過 3 天協商，至週日晚上仍然破局。受負面消息影響，歐元兌美元走軟，亞洲時間週一 (20 日) 跌至 1.1416，而美元指數最高反彈至 96.20 附近。

歐洲理事會主席 Charles Michel 週日表示，歐洲領導人需要克服分歧，就 1.85 兆歐元預算及 COVID-19 復甦基金達成共識，以應對歐元區面臨的危機。

Michel 警告，疫情在全球範圍內已經造成 60 萬人死亡 ，且給歐盟帶來前所未有的經濟衰退，他懇求領導人們能團結及信任，完成這一項「不可能的任務」。

本次 1.85 兆歐元預算中，包括專門用於疫情的 7500 億歐元「復甦基金」，是會議中爭議的焦點。據稱，新的歐盟提案將復甦基金撥款規模下調至 4500 億歐元，但最終仍未達成一致。

疫情已使歐盟陷入嚴重衰退，經濟學家預測，歐盟今年的經濟將萎縮 8.3%。歐盟可能在 7 月底或 8 月再召開峰會，試圖達成協議。

據報導，東歐國家反對貸款法定限制，相對之下，被稱為「節儉 4 國」的國家增至 5 國—荷蘭、奧地利、芬蘭、瑞典和丹麥，均要求基金須搭配財政改革。

荷蘭總理 Mark Rutte 反對最烈，他要求基金規模應縮減至 3500 億歐元，並附加嚴格的貸款條件。立場與荷蘭一致的奧地利表示，他仍相信有可能達成協議，但還有很長的路要走。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 指出，她仍不能保證能找到一個解決方案。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 強調，各國領導人需要妥協，但仍要尊重歐盟的基本原則和目標，每個人都必須承擔起自己的責任。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 週六時表示，如果歐盟峰會結果令人失望，歐元近期漲勢可能遭逆轉。