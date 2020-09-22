亞太新興國家匯款大增只是短暫虛胖 下半年恐被戳破假象

新冠疫情以來的這幾個月，亞洲開發中國家的海外移工匯回國內的匯款大增，關鍵時刻支撐了本國經濟，但惠譽指出，這恐怕只是短期現象，隨著就業市場蕭條，短暫支撐因素消退，今年下半年，亞太地區的匯回款金額將比去年同期下降 12%。

不看好亞洲開發中國家匯款還能持續激增的專家們認為，就業市場蕭條將是匯款減少的引爆點，尤其是在中東，許多海外移工已看到就業機會將隨著石油需求而大減，因此正紛紛將錢寄回自己的老家。

以菲律賓為例，該國海外移工的匯回款占經濟總量的 10%，在近期匯款大增下，將披索兌美元的匯率推升至 3 年來新高，但菲國政府預估，今年將有近 30 萬名海外菲律賓人回國，預期可能帶來嚴重後果。

印度是全球匯款收付最多的國家，也是海灣地區勞動力的主要供應國，光是去年就流入了 830 億美元的匯款，超過外國直接投資的 510 億美元，而海外移工的匯回款所占比重最高。但目前許多移工正因裁員因素趕在回國前，將所有賺得的錢匯回國內。

阿拉伯聯合大公國就業指數快速下滑。(來源：IHS Markit、Bloomberg)

信評機構惠譽國際 (Fitch Ratings) 本月表示，總體來看，2020 年下半年亞太地區的匯款額將比去年同期下降 12%，主要是因臨時支撐因素消退，導致匯款減少。

與拉丁美洲國家持續從美國經濟暫時復甦中受益不同，亞洲國家在沙特阿拉伯和中東其他地區容易受到經濟緊縮的影響。

Alpha Beta Core Solutions Pvt 執行長 Khurram Schehzad 指出，印度、孟加拉和巴基斯坦匯回款的 60% 以上來自海灣合作委員會 (GCC) 國家，而且此地區也是全球最大海外勞動力供應國菲律賓工人的首選工作地。

但波斯灣國家 8 月卻面臨裁員創新的窘境，在油價下跌及需求疲弱下，沙烏地阿拉伯已提高稅收和進口費用，以彌補石油收入下滑，並先針對外國人進行裁員，總部位於利雅得的 Jadwa Investment 估計，今年將有超過 100 萬外籍工人離開勞動力市場。