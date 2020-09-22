泰金-KY訂單能見度直達年底 本季營收可望改寫新高

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今年下半年訂單能度直達今年底，第三季 7 月、8 月營收均已達 1 億元以上，9 月出貨也順暢，估第三季營收將超越 3 億元改寫新高，年增超過 8%，全年營收也將跨越去年 10.06 億元，改寫歷史新高。

泰金 - KY 2019 年平均月營收在 8000-8500 萬元間，今年在新客戶量產出貨，及既有客戶產品滲透率提升下，上半年月平均營收 9000 萬元，6 月營收衝上 1.25 億元創歷史新高，第三季 7 月及 8 月營收更是連兩月站穩 1 億元大關。

泰金 - KY 主要市場位於北美，涵蓋幾大居家修繕品牌客戶，近期已感受到客戶追加訂單力道，客戶拉貨力道也是近年來前所未見，下半年營收將遠超過上半年 5.45 億元。

泰金 - KY 擬發行 2 億元無擔保可轉換公司債，並發行 2000 張的現金增資股籌資，現增股暫訂每股 50 元溢價發行，市場估，泰金 - KY 此次資金募集案總募資金額約 3 億元，主辦券商中國信託證券，依時程推估，此籌資案將以可轉換公司債先發行，最快在 10 月底完成。

泰金 - KY 第二季稅後純益 4668 萬元，創新高，季增 0.16%，年增 4.03%，每股純益 1.39 元；上半年稅後純益 9328 萬元，年增 10.8%，每股純益 2.78 元。