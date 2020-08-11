泰金Q2獲利亮麗創新高 上半年EPS 2.78元 訂單能見度達年底

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 今 (11) 日公布最新財報，第二季不畏疫情稅後純益仍達 4668 萬元創新高，上半年稅後純益 9328 萬元，年增 10.8%，每股純益 2.78 元；泰金 - KY 將於 8 月下旬送件辦理掛牌以來首度市場籌資。

泰金 - KY 目前訂單能見度更直達年底，董事會通過擬發行 2 億元的無擔保可轉換公司債，及發行 2000 張的現金增資股籌資，市場估，泰金 - KY 此次資金募集案總募資金額約 3 億元，可用於償還銀行借款及充實營運資金。

泰金 - KY 第二季營收 2.8 億元，毛利率 27.37%，季增 0.59 個百分點，年增 2.72 個百分點，稅後純益 4668 萬元，創新高，季增 0.16%，年增 4.03%，每股純益 1.39 元；泰金 - KY 上半年營收 5.45 億元，毛利率 27.09%，年增 2.17 個百分點，稅後純益 9328 萬元，年增 10.8%，每股純益 2.78 元

泰金 - KY 主管指出，今年上半年營運，有別於去年上半年獲利部分來自業外匯兌利益，今年第二季由於台幣升值，造成業外匯損，但本業表現亮眼，營業淨利 1.03 億元，較去年上半年大幅成長 40%，營業淨利率由去年 16% 提升至今年 19%，不畏疫情及匯率衝擊，逆勢成長。

統計數據顯示， 2020 年第一季爆發新冠疫情，總體經濟經過短暫修正後，新型態經濟反帶出新亮點。美國零售銷售分項數據顯示，家具類五月較四月大幅成長 89.7%，六月較五月仍有 32.5% 增幅，遞延消費力道十分明顯。此外，美國 15 年及 30 年房貸利率雙雙創下歷史新低，加上聯準會定調維持超低利率，引導市場資金持續流入房市，泰金 - KY 主要市場位於北美，涵蓋幾大居家修繕品牌客戶，近期也感受到客戶端追加訂單力道，訂單能見度直達年底，客戶拉貨力道也是近年前所未見。

泰金 - KY 今年三月底泰國子公司廠房發生火災，透過此次火災，順勢將過去較為老舊的電鍍產線做整體升級改造，第三季開始全面生產，升級後全新產線涵蓋公司六成以上產品，於電鍍製程上進行無人全自動製程，此製程將可從第三季開始，為公司在人力、水電及表面處理原料耗用上，節省相當大開支，後續毛利率可望再提升。

泰金 - KY 去年平均月營收在 8000-8500 萬元間，今年在新客戶量產出貨，及既有客戶產品滲透率提升下，上半年月平均營收提升至 9000 萬元，6 月營收創新高後，7 月更連兩月突破億元大關。

泰金 - KY 在 7 月營收 1.03 億元，月減 17.47%，年增 21.32%，累計 2020 年前 7 月營收 6.4 億元，年增 11.61%。

泰金 - KY 過去客戶集中度較高，營收易受單一客戶波動，近年來集中開發新客戶，除拓展公司能見度，也提高公司產品開發量能，去年在新客戶出貨逐步穩定下，也分散原公司銷售過於集中特定客戶的風險。

泰金 - KY 6 月中宣布與水五金大廠成霖 (9934-TW) 合資設立泰國公司，正式跨足水龍頭五金產業，現在加上本業家飾鑄件領域持續傳出捷報，未來發展目標明確。