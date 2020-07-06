泰金6月營收1.25億元改寫歷史新高 Q3啟動籌資

ㄏ廠泰金 - KY(6629-TW)3 月失火的電鍍部門產能逐步恢復，遞延出貨加上 6 月訂單也佳，推升 6 月營收 1.25 億元創新高，目前手中訂單也滿，估 7 及 8 月單月營收都有 1 億元以上，泰金也規劃市場籌資，預計在近期內送件。

泰金 - KY 今 (6) 日公布 2020 年 6 月營收為 1.25 億元，創歷史新高，月增 49.27%，年增率 33.7%，2020 年第二季營收為 2.71 億元，為近三季以來新高，季增 2.44%，年增 11.76%，累計 2020 年上半年營收 5.37 億元，年增 9.92%。預估第三季營收將呈現季增及年增，預估將在 2.8 億元的之上的水準。

泰金主管指出，今年 3 月底因火災影響電鍍部分產能，致部分訂單出貨遞延，惟受影響產能於 6 月已全面回復正常，加上今年新增客戶及原有客戶新品項陸續於第二季出貨等因素，6 月營收創下公司成立來單月歷史新高。針對新冠肺炎疫情影響方面，公司初期評估對產業影響不確定性高，但以第二季出貨及第三季接單狀況觀察，疫情對泰金影響尚屬有限，今年下半年仍樂觀看待。

泰金 - KY 首季業績表現亮麗，稅後純益 4660 萬元，季增 1.36 倍，年增 18.5%，每股稅純益 1.39 元，對下半年訂單看法也樂觀，估全年營收較 2019 年 10.06 億元雙位數成長，不排除下半年還將進行市場籌資。

泰金今年首季業績表現亮麗，營收 2.65 億元，毛利率 26.78%，季增 7.69 個百分點，年增 1.59 個百分點，稅後純益 4660 萬元，季增 1.36 倍，年增 18.5%，每股稅純益 1.39 元 泰金 - KY 對下半年訂單看法也樂觀，估全年營收較 2019 年 10.06 億元雙位數成長，不排除近期將進行市場籌資。

泰金 - KY 去年稅後純益 1.4 億元，年增 89.98%，每股純益 4.38 元，創近 3 年來新高，董事會決議每股擬配發 3.1 元現金股利，將在 7 月 27 日除息交易。

泰金過去由於客戶集中度較高，營收易受單一客戶接單波動，近年來集中火力開發新客戶，除拓展公司能見度，也提高公司產品開發量能，去年在新客戶出貨逐步穩定下，也分散原公司銷售過於集中特定客戶的風險。

泰金於上月中宣布與水五金大廠成霖 (9934-TW) 合資設立泰國公司，正式跨足水龍頭五金產業，現在加上本業家飾鑄件領域持續傳出捷報，未來公司發展目標雙箭頭明確，期能為泰金成長續攀高峰。