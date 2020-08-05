泰金-KY接單順 6、7月營收均衝破億元 Q3看旺

家飾鑄件及射出件廠泰金 - KY(6629-TW)3 月失火的電鍍部門產能恢復後，6 月及 7 月營收都登上億元大關，以第三季訂單量而言，泰金將有 3 億元以上營收實力，將登單季新高。泰金也規劃市場籌資，預計近期送件。

泰金今 (5) 日公告 7 月營收 1.03 億元，月減 17.47%，年增 21.32%，累計 2020 年前 7 月營收 6.4 億元，年增 11.61%。

泰金主管指出，新冠疫情影響下，推升美國居家辦公趨勢，美國主流 30 年房貸利率創下歷史新低，低利率加上居家辦公需求，促使美國換屋熱潮，對居家裝潢或修繕需求明顯增加，公司近期明顯感受到客戶拉貨力道，下半年接單樂觀，第三季可望再創單季佳績。

泰金主管指出，去年平均月營收在 8000-8500 萬元間，今年在新客戶量產出貨，及既有客戶產品滲透率提升下，上半年月平均營收提升至 9000 萬元，6 月營收創新高後，7 月更連兩月突破億元大關。

泰金今年 3 月底因火災影響電鍍部分產能，致部分訂單出貨遞延，6 月產能回復正常，出貨補足 4、5 月訂單，加上接單狀況穩定，6 月營收創單月歷史新高。

泰金今年首季業績亮麗，稅後純益 4660 萬元，季增 1.36 倍，年增 18.5%，每股稅純益 1.39 元，對下半年訂單看法樂觀，估全年營收較 2019 年 10.06 億元雙位數成長。