盤前財經大事搶先讀2020年09月22日

今日操盤前瞻

台灣 8 月失業率

歐盟 9 月消費者信心

法說會：鄉林、亞弘電、基泰、金麗 - KY

除權息：百辰、保綠 - KY

〈紐約匯市〉英歐病例飆升 美元重回避險地位 市場關注鮑爾談話

新冠疫情 (Covid-19) 持續肆虐，歐洲、英國和美國確診病例激增，疫苗進度無果，開啟市場一波避險買盤，週一 (21 日) 美元飆升至六週來高位，風險貨幣隨之走跌。美國總統大選令金融市場的前景充滿不確定性，本週市場關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席國會聽證會的談話。閱讀全文...

林百里：未來十年科技發展很刺激 6G 將在未來五年出現

廣達 (2382-TW) 董事長林百里昨 (21) 日出席台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA) 會員大會，面對科技發展，他表示，AI 將從過往中央雲端運算 (Central Cloud) 轉變到邊緣雲運算 (Edge Cloud)、IOT 智能運算 (Device)，預期 6G 超智慧連結社會將在五年後出現，近十年科技發展會很刺激。閱讀全文...

〈海運運價續衝高〉陽明看市況超乎預期熱絡 美國線將投新船 Q4 動能加溫

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 昨 (21) 日宣布，新訂購 11000 TEU 級大型全貨櫃輪「共明輪」將竣工，配合 THE 聯盟航線部署預計於 9 月 27 日起投入跨太平洋美西北航線 PN3 營運，而同系列的另外 2 艘新船已投入跨太平洋美西北航線 PN2 服務，陽明樂觀預期，此將可進一步提升營運表現。閱讀全文...

中鋼 Q4 接單旺內銷訂單滿 外銷客戶搶貨到年底

中鋼 (2002-TW) 表示，目前第四季訂單狀況大幅優於預期，不僅 10 月、第四季的內銷訂單已經接滿，外銷狀況更好，已經有更有客戶在預約 12 月的訂單，原本預估 260 萬噸，現在逼近 280 萬噸。閱讀全文...

〈友訊退出明泰〉佳世達再斥 1.21 億元 取得李中旺全數明泰持股

佳世達 (2352-TW) 昨 (21) 日公告，以每股 29.56 元、鉅額逐筆交易的方式，向友訊 (2332-TW) 董事長李中旺，取得持有全數明泰 (3380-TW) 持股 410.52 萬股、約 0.8% 股權，總交易金額 1.21 億元。閱讀全文...