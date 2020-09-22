【袁志峰專欄】加強風控 調低倉位

9 月 22 日推介 - 南方 A50 指數 ETF (2822), 上日收市 $17.07

1) 股市前景

有媒體引述美國政府機密文件，顯示多間全球性銀行多年來進行巨額有問題的轉賬，消息令全球股市受壓。另一方面，因疫情惡化英國政府將宣佈新限制措施，加上台海緊張局勢有升級跡象，昨日恒指最終跌穿 24000 點的心理關口，反映投資者信心薄弱，估計 11 月初美國總統大選前，市場不確定性依然高，建議投資者加強風控，調低股市倉位至 70% 以下，也可考慮減持部份個股換馬至指數或行業 ETF，例如南方 A50 指數 ETF(2822)、南方恒生科技指數 ETF(3033) 等。

今天推介是南方 A50 指數 ETF(2822)，中國經濟基本面良好，持續的資本市場改革以及人民幣匯率走強，都有利股市中長期表現。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開低走，以貼近全日低位收市，收報 23950 點，跌 504 點或 2.1%。成交額按日跌 20% 至 1149 億元，9 月以來日均成交額 1315 億元。港股通南向資金淨買入 19 億元，9 月至今累積淨買入 363 億元。

藍籌股 3 升 47 跌。碧桂園 (2007) 升 1%，是表現最佳藍籌。小米 (1810) 和滙豐 (5) 是表現最差成份股，後者跌逾 5% 報 29.3 元，再創 2009 年後新低。其次是金沙中國 (1928) 及銀河娱樂 (27) 跌逾 4%。中國聯通 (762)、瑞聲科技(2018) 及新世界發展 (17) 跌逾 3%。

大型科技股受壓。美團 (3690) 無變動。阿里 (9988) 跌 3%。騰訊 (700)、京東(9618) 及網易 (9999) 跌逾 1%。恒生科技指數跌 2.4%，成份股 2 升 27 跌 1 持平。ASM 太平洋 (522) 表現最好，升 4%。微盟 (2013) 及小米 (1810) 分別跌 8% 和 7%，是跌幅最大成份股。金山軟件 (3888)、金蝶國際(268)、比亞迪電子(285)、眾安在線(6060) 及猫眼娱樂(1896)，皆跌逾 4%。

板塊方面，濠賭、軟件、航空、內險、太陽能、體育用品、物管及食品股跑輸大市。5 大濠賭股平均跌 5%。3 大航空股跌 3%-5%。永升生活 (1995) 及新城悦服務 (1755) 跌逾 5%。海底撈 (6862) 及中國飛鶴 (6186) 瀉 7% 及 4%。中國太平 (966) 及中國財險 (2328) 跌 4%-6%。協鑫新能源 (451) 跌 9%。李寧 (2331) 跌 5%。

周一上証指數高開低走，以貼近全日低位收市，收報 3316.94 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交不足 8000 億元 (人民幣，下同)。北向資金轉為淨賣出 65 億元，9 月至今累積淨賣出 105 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數下跌。道指收報 27147 點，跌 509 點或 1.8%。標指跌 1.2%，納指跌 0.1%。美匯指數升 0.7%，收報 93.56。現貨金價跌 1.9%，收報 1912 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再觸及 7.75 強方兌換保證，金管局再度入市承接美元沽出 147 億港元，是逾兩個月來單日最多。銀行體系總結餘本周三將增至 2394 億元，為逾三年高位，較 8 月底多 24% 或 463 億元。(信報)

香港政府統計處公布，8 月整體消費物價按年跌 0.4%，較 7 月下跌 2.3% 為小，是連續兩個月通縮。(信報)

5) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 旗下螞蟻集團中港兩地上市進入倒數，外電引述知情人士透露，經評估早期投資者意向，螞蟻集團擬將集資額由原來的至少 300 億美元，上調到至少 350 億美元，有望創全球上市交易規模最高的紀錄。(信報)

外電引述知情人士透露，中國網約車巨頭滴滴出行與比亞迪 (1211) 合作，為滴滴的運輸業務生產訂製的電動汽車，並計劃今年內交付。(信報)



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/