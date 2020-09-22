〈紐約匯市〉英歐病例飆升 美元重回避險地位 市場關注鮑爾談話

新冠疫情 (Covid-19) 持續肆虐，歐洲、英國和美國確診病例激增，疫苗進度無果，開啟市場一波避險買盤，週一 (21 日) 美元飆升至六週來高位，風險貨幣隨之走跌。美國總統大選令金融市場的前景充滿不確定性，本週市場關注聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席國會聽證會的談話。

週一 (21 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.65%，至 93.560。由於歐股跌至兩週低點，美股走低，美元指數在早盤時段承壓。美元兌日圓觸及六個月低位後上行。

市場高度關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出席國會眾議院聽證會，並就疫情救助、補助措施和經濟安全法案作證詞。

聽證會將審視就業市場以及額外財政刺激的必要性等議題；同日美國財政部長梅努欽也將出席參議院金融委員會聽證，並就疫情紓困措施發表證詞。

週一日圓兌美元最新報 104.56，此前曾觸及 3 月 12 日以來的最低點 104.00。加拿大外匯策略主管 Erik Bregar 認為，日圓兌美元若跌破 104 水平，日圓將進一步大幅走強。

BDSwiss 研究部主管 Marshall Gittler 表示，日圓升值是外匯市場部分典型的「避險」舉措，但瑞郎走勢反而疲弱，歐元和澳幣兌美元相繼走軟。

週一美股緊隨著亞股與歐股開盤走低，美國再度實施經濟封鎖的風險大增，美國最高法院大法官 Ruth Bader Ginsburg 於上週五 (18 日) 罹癌過世，令投資人更加擔憂國會是否有能力就新一輪疫情刺激法案達成協議。

「今日美元的漲勢多來自於避險買盤，一部分觸發的原因是人們擔心英國會再度重啟封城措施。」

近幾周英國肺炎確診數量再度激增，週日 (20 日) 就新增 3899 人確診，英國首相強生將於今日召開疫情會議，衛生大臣透露，若民眾不願遵守防疫規範，不排除再度實施封城措施。

世衛組織 (WHO) 上週警告，全球新冠肺炎累計確診數已突破 3000 萬人，死亡人數接近 100 萬，每週仍有 5 萬人死於新冠肺炎，其中歐洲、英國疫情嚴峻，令英鎊、歐元前景承壓。

歐元兌美元下跌 0.56%，至 1.1773 美元，支撐位落在 1.16。英鎊兌美元下跌 0.73，報 1.2814，美元兌英鎊一度上漲 2.2%，創下 7 月中旬以來最高。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週一表示，若歐洲經濟需要更多刺激，央行有彈性提供更多支持。

週一大宗商品貨幣走軟，澳幣兌美元下跌 0.89%，至 0.7226 美元；紐幣兌美元下跌 1.4%，至 0.6664 美元。

截至週二 (22 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.560。+0.65%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1773 美元。-0.56%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2814 美元。-0.73%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7226 美元。-0.89%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3308 加幣。+0.79%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 104.56 日圓。+0.11%