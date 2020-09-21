〈美股早盤〉銀行、觀光類股倒地 道瓊開盤重挫逾600點、標普那指跌近2%

受歐美疫情升溫，以及金融機構洗錢醜聞影響，美股主要指數週一 (21 日) 全線重挫，道瓊工業指數開盤跌逾 600 點或 2.3%，標普 500 指數和那斯達克指數跌近 2％，費半跌超 2.5%。

此外，美元指數重回 93 上方，現貨黃金跌超 2%，早盤跌至每盎司 1925.2 美元，市場風險情緒惡化帶動國際油價走低。

新冠肺炎疫情消息面

約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，截至週一 (21 日)，美國新冠肺炎累計確診病例已達 680 萬例，累計死亡數已接近 20 萬，位居全球首位，巴西累計死亡人數為全球第二，達 13.7 萬人，印度累計死亡 8.8 萬人，位居第三。

此外，歐洲疫情正持續加劇，傳出英國首相強生考慮實施為期兩週的「小型」封鎖措施，英國政府也警告，若持續無作為，10 月中起英國每日新增確診數恐達 5 萬。由於法國、荷蘭等國感染數激增，德國衛生部長亦對病毒傳播失控表示擔憂。

疫情惡化導致郵輪股開盤普跌，挪威郵輪 (NCLH-US) 跌 5.85%，皇家加勒比 (RCL-US) 跌 5.62％，嘉年華 (CCL-US) 跌 4.83％，航空及旅遊觀光類股皆倒地。

金融機構洗錢風暴

美國財政部金融犯罪執法網路 (FinCEN) 一系列機密文件週一 (21 日) 公開，文件指出近 20 年來，存在於金融機構內部的可疑交易金額逾 2 兆美元，滙豐、德意志銀行在內等多家金融機構被爆出涉嫌洗錢等非法活動。

利空消息嚴重打擊市場信心，帶動銀行股開盤走低，德意志銀行 (DB-US) 下跌 8.2％，滙豐銀行 (HSBC-US) 下跌 5.68％，摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.22％，紐約梅隆銀行 (BK-US) 下跌 2.85％。

截至台北時間週一 (21 日)21 時許：

道瓊指數下跌 631.57 點或 - 2.28%，暫報 27025.85 點

那斯達克下跌 207.62 點或 - 1.92%，暫報 10684.10 點

標普 500 下跌 65.21 點或 - 1.96%，暫報 3254.26 點

費半下跌 56.94 點或 - 2.63%，暫報 2104.08 點

台積電 ADR 下跌 1.09% 至每股 79.36 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.654%

紐約輕原油下跌 1.80% 至每桶 40.37 美元

布蘭特原油下跌 1.76% 至每桶 42.39 美元

黃金下跌 1.88% 至每盎司 1925.20 美元

美元指數上漲 0.58% 至 93.495 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Nikola(NKLA-US) 早盤下跌 22.89％，至 22.36 美元。

身陷詐欺醜聞的電動卡車新創 Nikola 週一 (21 日) 宣布，創辦人 Trevor Milton 自願卸下執行董事一職，且已獲得董事會同意，通用汽車前副董事長 Stephen Girsky 將接任 Nikola 董事長，職務命令即刻生效。

做空機構 Hindenburg Research 本月初發布報告稱 Nikola 創辦人 Trevor Milton 涉嫌詐欺，行為包含誇大電動卡車技術以及浮報訂單數，同時指控 Nikola 的電動卡車上路影片完全造假，美國證券交易委員會 (SEC) 及司法部隨後加入調查。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 4.10％，至 62.20 美元。

美國總統川普週日 (20 日) 表示，原則上批准 TikTok 和甲骨文、沃爾瑪的收購交易，美國商務部亦宣布將 TikTok 封殺期限延後一週，至 9 月 27 日執行。

甲骨文和沃爾瑪發布聲明表示，將分別獲取 12.5% 及 7.5% 的 TikTok Global 股份，TikTok Global 將擁有所有 TikTok 技術，並遵守美國法律和隱私規範，同時透露 TikTok Global 將在 12 個月內進行 IPO。

Illumina(ILMN-US) 早盤下跌 7.06％，至 274.65 美元。

《華爾街日報》引述知情人士報導，基因測試公司 Illumina 將以 71 億美元現金加股票方式，收購自家創立的癌症早期檢測新創 Grail，交易細節預計週一 (21 日) 稍晚宣布

Illumina 在 2016 年創立 Grail，目前已持有 Grail 大量股份。知情人士表示，根據收購協議條款，Illumina 以外的 Grail 股東將獲得 31 億美元現金加上 40 億美元 Illumina 股票。

每日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 8 月全國活動指數報 0.79%，預期 1.18%，前值自 1.18% 上調至 2.54%

(圖：芝加哥聯儲銀行)

華爾街分析：

瑞銀 (UBS) 私人財富管理公司董事總經理 Thomas Mantione 表示：「美國最高法院大法官 Ruth Bader Ginsburg 的辭世，減少了短期內達成新一輪紓困方案的可能性。」

Mantione 認為，Ruth Bader Ginsburg 去世為紓困方案帶來另一個談判因子，這項因子使 11 月大選前達成方案的可能性變得更小。

LCG 研究主管 Jasper Lawler 則表示，接下來將關注美國總統川普批准甲骨文及沃爾瑪收購 TikTok，以及聯準會主席鮑爾的演說所帶來的市場反應。