南山人壽連續九年推動守護海洋行動 依循ESG原則導入ISO 20121

南山人壽長期關注海岸侵蝕與海洋汙染議題，推動「南山愛海洋行動」，今年選在 9 月 19 日的國際淨灘日，重返九年前該計畫最初的起點－新北市石門區老梅海灘，辦理 2020 年首場活動，同時導入「ISO 20121 活動永續管理系統」，申請 SGS 國際驗證，成為台灣第一個具永續性意義的淨灘植樹活動。

南山人壽淨灘植樹活動當日逾 700 人熱情響應參與，清理出總重量 580 公斤的各式廢棄物、種植 3000 棵防風樹苗，寫下豐碩紀錄，接下來陸續將在全台 9 縣市進行 13 場淨灘活動。此外，為了多元推廣海洋環境教育，向下扎根永續觀念，亦將前進校園，舉辦海洋講座、環保影展等，傳遞永續發展精神，擴大南山人壽實踐企業社會責任面向。

做為全台首家關注台灣海岸線侵蝕的企業，南山人壽自 2012 年至今，逐年有計畫地透過築籬、固砂、植樹與淨灘等方式，守護台灣海岸線自然生態。每年一到這個季節，遍布全台的南山人便會捲起袖、動起來，已成為南山人壽實踐企業社會責任的傳統。今年更進一步傳遞永續發展的精神，從活動規畫初期至當日執行的所有細節，皆依循「ISO 20121 活動永續管理系統」標準，將 ESG(環境、社會及經濟面向) 之永續議題納入考量，不只符合國際規範，更響應「UN SDG 14 海洋生態」(聯合國永續發展目標 Sustainable Development Goals 簡稱 SDGs) 將環境教育意義結合至南山人壽所秉持的永續理念，讓更多人了解活動永續的重要性。

「一群人，持續九年，默默做一件對的事，象徵南山人壽堅持對保戶、對社會的承諾，亦展現我們對環境保護的永續理念」。南山人壽代理總經理范文偉，談到自己參與的體悟與想法，特別有感觸，事實上，像他一樣連續多年沒缺席、堅守保護海洋行動的南山義工不在少數。為了讓南山愛海洋行動更具傳承意涵，南山人壽與協辦單位社團法人台灣海洋環境教育推廣協會等倡議夥伴，逐一檢視各個環節，從報名作業全面電子化、物料採購選用在地廠商，工具器材回收再利用等，做到降低衝擊自然生態，落實永續，活動日因交通運輸所產生的溫室氣體，也將透過購買碳權，抵銷碳排放，以確保國內首場的永續性淨灘植樹符合國際標準，足以作為未來相關活動的依據。

「把土覆蓋上去，再澆水，等小樹苗長大，就能保護海岸囉」南山人壽總公司員工一邊扶著女兒的手，一邊說明活動意義，不只員工熱情參與，許多才上小學的孩子們一大早也跟著爸媽一起共乘遊覽車來到沙灘，原本還睡眼惺忪，一拿起植樹工具後，反而顯得精神奕奕，還和身邊其他孩子討論起「海龜、鯨魚、螃蟹…」等海洋動物的種類，透過活動，也讓員工更能感受永續的意義，就是讓我們的下一代，能持續看見自然美景與多樣的物種生態，而每一次的行動也為保衛健康家園盡一分心力，讓環境永續發展。

九年來，南山人壽累計在 5 處海灘種植 12000 棵防風樹苗，為台灣海岸線建立第一道防線，守護沿岸居民安全，這份成果數字，對年年參與的員工來說格外有意義，雖然看似沒有立即性效果，但事實上累積的成果可觀，也透過環境教育的宣導，讓員工們潛移默化，在生活及辦公室作業中都力行實踐節能減碳，彰顯出南山人壽致力於推動 CSR 活動的價值與成就。

為將守護台灣海岸生態環境的理念往下扎根並擴展影響範圍，南山人壽持續關心海廢聚集、較偏遠淨灘地點，除了深入屏東塭子國小、嘉義下楫國小、苗栗成功國小、宜蘭築安國小、新北華僑國中等校園，邀請學生與社區民眾守護家園。今年亦透過實體講座與網路分享《潮境海龜要回家》、《離島的保麗龍》兩部國內紀錄短片，讓更多人重視海洋廢棄物、海岸遭侵蝕等的嚴重性，進而起響應守護海洋的永續行動，南山人壽也呼籲國人一起響應守護我們的海岸線及永續海洋生態。