輝達併安謀、蘋果新品發表、FED維持零利率 本周大事回顧

輝達本周宣布，將以 400 億美元併購全球矽智財龍頭安謀，創下半導體產業最大併購規模，蘋果也在本周發表新品，推出首款搭載 5 奈米晶片的平板，以及手錶等新品，FED 最新談話則指出，將維持近零利率政策至 2023 年底，也暗示經濟復甦之路仍漫長；台股本周收在 12875.62 點，上漲近 200 點，周線連二紅，以下是本周大事回顧：

輝達斥 400 億美元併安謀 目標成 AI 晶片運算龍頭

輝達 (Nvidia) 在美國時間 13 日發布新聞稿宣布，正式以 400 億美元併購軟銀旗下半導體事業安謀 (Arm)，創下半導體產業最大併購規模，輝達也表示，合併後結合兩企業優勢下，輝達將成為人工智慧時代下，首屈一指的晶片運算企業。

不過，外界認為，隨著輝達併購安謀，安謀的第三方中立性優勢將逐漸縮小，有助 RISC-V 取得更多機會，晶心科總座林志明也看好，RISC-V 相關業績將在未來十年保持成長，預計在 AI、AIOT、生物辨識等領域，可率先看到產品發酵。

蘋果新平板、手錶問世 5 奈米晶片首亮相

蘋果本周三在加州庫比蒂諾市舉行線上秋季發表會，一共推出端款軟、硬體新品，包括 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、第八代 iPad、第四代 iPad Air、健身與運動服務以及 Apple One 搭售服務等。

其中，最受矚目為今年新款 iPad Air 將首度搭載 5 奈米晶片，由晶圓代工龍頭台積電打造，晶片內部電晶體高達 118 億個；採用 6 核心 CPU 設計，性能較前代提升 3 成； GPU 採用 4 核心架構，性能也較前代提升 3 成，未來在 iPhone 也可望看到同款晶片。

FED 維持零利率政策 預計 2023 年底前不升息

美國聯準會 (FED) 周三宣布最新利率決定，維持接近零利率政策，且依據最新聲明，有 17 位官員中預計至少到明年，利率將保持接近零，有 13 位預計利率維持不變至 2023 年。

FED 主席鮑爾也提到，FED 將監視事態發展，並適當調整政策計劃，同時預計今年 GDP 萎縮將比先前預測有所減少，但未來幾年的復甦將放緩，也再度示警，未來前景仍充滿高度不確定性。

台灣央行維持利率連二凍 上修台灣經濟成長率至 1.6%

台灣央行本周四召開第三季理監事會議，會後除了宣布連二季利率不變，也上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 1.6%，較上一季的預測上修 0.08 個百分點，也高於主計總處 8 月 14 日的預測值 1.56%。

央行維持利率連二凍，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別 1.125%、1.5% 和 3.375%，仍是史上最低，楊金龍定調目前貨幣政策為寬鬆，並說明，維持利率不變理由有二點，分別是此次央行上修我經濟成長率，及下修物價年增率至負值，並表示「不會有通縮疑慮」。

魏哲家：全台灣都是台積電的基地 將持續在台深耕發展

晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家周四表示，全台灣都是台積電的基地，會持續在台深耕發展，也不排除赴高雄投資的可能；在採用綠電方面，會以「很大的承諾」，回應政府做出的努力。

台積電本周進行除息，每股配息 2.5 元，除息參考價 455.5 元，不過，受美國科技股走跌影響，外資呈現連兩賣，本周終場收在 444 元，除息行情罕見失靈，也導致台股走勢疲軟。

金管會開鍘新光人壽 董座吳東進遭停職 老臣許澎臨危受命

新光金子公司新光人壽因投資業務等 5 大缺失違反保險法，遭金管會重罰 2760 萬元，新壽董事長吳東進祭出停職處分至任期屆滿，另外，投資長袁宏隆副總與投資長職務也遭解除，且不得擔任與投資相關職務。

新光金也公告，新壽新任董事長將由現任新光金董事長許澎接任，但此人事案仍有待金管會核准，外界指出，許澎在新光金控貢獻近 50 年，向來是吳東進最信任的下屬，此次接任新壽董座也符合市場期待。

託付寶風波再延燒 金管會直言不排除撤照

街口集團執行長胡亦嘉多次隔空嗆聲金管會，周四再度大動作召開記者會批金管會濫權，對此，金管會表示，胡亦嘉申請出任街口投信董事長的認可案，因胡亦嘉不配合提供學經歷證明，金管會已於昨日駁回申請案，最重不排除對街口投信撤照。