〈輝達買安謀〉晶心科總座：將加速RISC-V發展 未來十年成長空間大

RISC-V 矽智財業者晶心科 (6533-TW) 總經理林志明今 (14) 日表示，隨著 NVIDIA 併購 ARM，ARM 的第三方中立性優勢逐漸縮小，有助 RISC-V 取得更多機會，預計在 AI、AIOT、生物辨識等領域，可率先看到產品發酵，看好 RISC-V 相關業績將在未來十年保持成長。

林志明指出，從去年處理器市場來看，ARM、X86 架構仍為市場採用大宗，不過，隨著 RISC-V 開放性架構優勢顯現，已逐步侵蝕 ARM 在市場的份額，ARM 也因感受壓力，積極往 PC 領域發展，轉向吃下 X86 市占，顯現三大架構版圖正在挪移。

業界人士分析，隨著 ARM 被 NVIDIA 併購，以往第三方的中立性優勢將逐步消失，包括蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US) 等客戶，為避免自身產品規劃被競爭對手得知，採用 ARM 架構的意願將下降，加上 RISC-V 透過近年發展，架構性能表現陸續成熟，有助 RISC-V 整體市場份額擴大。

林志明表示，去年全球推出約略 100 款 RISC-V 處理器，晶心科占其中的 15 款，整體市占率達 15%，預計今年下半年將推出新品，包括 NX27 與 NX45 系列，往中高階市場發展，拓展市占率。

林志明坦言，晶心科過去受惠中國新創公司的成長紅利，營運大幅成長，但隨著疫情爆發，新創公司因財務承受壓力較差，影響公司上半年營運，目前已將資源著重在財務狀況良好的公司，預計成效將在未來顯現，新客戶也將在不久後向大家報告。