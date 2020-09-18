台幣一飛衝天收29.152元升值1.58角 創近半年單日最大升幅

台幣兌美元匯價今 (18) 日再度一飛衝天，直接升破 29.3、29.2、29.1 三道關卡，一度勁揚 2.93 角，來到 29.017 元，持續朝 29 元靠攏，尾盤在央行進場調節下，收在 29.152 元，升值 1.58 角，仍創台北外匯市場近半年來單日最大升幅，成交值為 11.52 億美元。

受外資持續匯入、出口商拋匯的影響，台幣今日在全球主要貨幣中表現相對強勢，以 29.30 兌 1 美元開出後，隨即一路攀升，盤中一度來到 29.017 元，攻破央行總裁楊金龍上任以來的盤中最高價 29.068 元。

央行照例在尾盤進場調節，但力道明顯減緩，台幣終場收在 29.152 元兌 1 美元的價位，續創 2 年半來新高，升值 1.58 角，創今年 4 月 7 日以來的單日最大升幅，匯銀人士指出，在市場偏單向操作、缺乏美元買盤的情況下，近期台幣升值大戲將持續上演。

央行昨日理監事會議後宣布，維持利率連 2 凍，並上修今年經濟成長率至 1.6%。楊金龍表態，台幣今年以來走勢穩定，相對其他貨幣表現屬居中，並非獨強，而主要貨幣兌美元升值，當然台幣也會跟著走升，暗示台幣偏強趨勢在美元處於弱勢之際，暫難扭轉。

觀察其他主要貨幣兌美元的走勢，除了台幣強勢升值約 0.5% 外，韓元今天升幅更強高達 0.8%，日圓及泰銖也有近 0.4% 的升幅，歐元及英鎊也同步走升，人民幣則變動不大。