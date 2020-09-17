〈央行理監事會〉楊金龍：兩個理由維持利率歷史低點 不會有通縮疑慮

台灣央行今 (17) 日宣布連二季維持利率不變，仍是史上最低水準，央行總裁楊金龍對目前的貨幣政策定調為「寬鬆」，並說明，維持利率不變理由有二點，分別是此次央行上修我經濟成長率，及下修物價年增率至負值，並表示「不會有通縮疑慮」。

楊金龍說明，利率不變有利物價穩定和金融穩定，下半年起國內景氣逐漸回升，使本次央行上修經濟成長率，看好明年經濟成長率可突破 3% 至 3.28%；同時，物價年增率從上一季的 0.01% 下修至 - 0.2%。

楊金龍強調，明年我 CPI 年增率可達 0.92%，且核心 CPI 為正數，不會有通縮疑慮，事實上，調查物價的 368 個項目中，200 個項目都是上漲，只有 150 個項目下跌，惟因物價下跌的權數較大尤其油價，導致連 7 個月物價下跌。

另外，對於寬鬆政策下的房市，楊金龍認為，高價住宅還是保守，反觀一般住宅較以前更樂觀，央行持續對房地產時時密切注意。

央行第三季理事會決議，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別維持在 1.125%、1.5% 和 3.375%，楊金龍表示，央行中小企業貸款融通專案自 4 月開辦至今，金融機受理總戶數達 152447 戶，受理申貸金額 1646 億元，而 7 月底銀行放款和投資年增率為 7.19%，其中對中小企業放款年增率達 11.86%，銀行體系中介功能暢通。