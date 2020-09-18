〈每日外資外匯觀點〉美總統大選變數難料 正好支撐美元走勢

美國近期公布的數據普遍疲弱，在經濟前景整體存在不確定性下，正印證聯準會對經濟復甦速度的擔憂，美元指數失守整數關卡 93 後，周四亞洲盤交易時間進一步下跌至 92.9 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

距離 2020 年美國大選僅剩 46 天，受美債殖利率下滑及市場預期美國經濟增速相對較弱的心理拖累，美元指數指數目前接近 16 個月以來的最低水平，避險日圓兌美元則升至七周高點，但據路透社報導，已有部分投資者開始押注，因美國總統大選所引發的一波匯市震盪，或許有助美元擺脫長達數個月的跌勢。

舊金山外匯顧問公司 Klarity FX 的執行董事 Amo Sahota 表示，美國大選難分勝負、結果膠着很可能讓人緊張，這對美元是個利多。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新數據顯示，美元淨空倉達到 326.7 億美元，接近 10 年來的最高位。道明證券分析師指出，選戰差距縮小和歷史性的季節性趨勢都引發更多不確定性，可能造成擁擠的倉位減少，但這是軋空，而非多空逆轉。

Action Economics 全球貨幣分析董事總經理 Ron Simpson 表示，經濟前景非常不確定，新冠肺炎疫苗問世時間不定，經濟數據憂喜參半，因此前景每天都在變化。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，「我們正在考慮一種情境預測，即美國下一次升息可能在 2024 年」，這將使美元在很長一段時間內承壓。

Record Currency Management 的宏觀策略主管 John Floyd 認為，大選的變數使得部分投資人轉進避險資產，因此押注美元兌加幣上漲。

BoFA Global Research 的 Randol 則表示，根據該行參考利率差異和貿易條件的模型計算，美元被低估約 4%，建議買入美元，賣出瑞典克朗和加幣。