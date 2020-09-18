台幣連破三大心理關卡 狂飆逾2角續朝29元靠攏

在資金匯入動能持續強勁下，台幣今 (18) 日早盤又見飆升，匯市開盤僅半小時衝破 29.1 元心理大關，至上午 9 點 45 分最高已衝上 29.088 元，升值多達 2.22 角。

對於台幣近期狂升走勢，台灣央行總裁楊金龍已強調，主要非美貨幣多呈現升值，並非台幣獨強，也不應解讀為強升而是「居中」，法人認為，在美元偏弱的趨勢下，台幣勢將續朝 29 元整數大關靠攏，而央行尾盤控盤力道也勢必加重。

台幣今日以 29.3 元、微升 1 分開出後，隨即見狂升走勢，連續升破 29.3 元、29.2 元甚至是 29.1 元關卡，即便升破 29.1 元後，仍不斷挑戰波段新高價位。

楊金龍昨日在理監事會後表態，台幣今年以來走勢穩定，相對其他貨幣表現屬居中，並非獨強，而主要貨幣兌美元升值，當然台幣也會跟著升值，暗示台幣偏強趨勢在美元處於弱勢之際，暫難扭轉。

同時，楊金龍也直接證實有 4 家銀行、6 家糧商利用海外交易 NDF 和遠匯的方式涉嫌炒匯，央行已掌握證據。

對於央行總裁罕見表態在查炒匯，法人解讀楊金龍有部分威嚇意味，是間接對目前積極進出匯市者強調實需原則。

法人認為，若台幣維持升值走勢，預期在資金行情下，指數可望再攻高點，惟須留意出口業下半年匯損壓力持續增溫。