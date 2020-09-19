【郭恭克專欄】經濟數據好轉資金氾濫 股市若回檔 擇優買股是較佳策略

台股 9 月 16 日盤中最高點來到 13,021 點，距 7 月 28 日前波歷史最高點 13,031 點，僅咫尺之遙。最大權值股台積電 16 日收盤 458 元，創收盤最高價，再度成為帶領台股上探一萬三千點的先鋒。9 月 17 日、18 日受在美國紐約股市掛牌的台積電 ADR 連續兩日下跌 4.59% 影響，台積電 17 日除息 2.5 元現金股息上演貼息走勢，隨台積電 ADR 下跌，兩日跌幅 2.52% 雖低於 ADR，但仍成為台股回檔的主因。

至 9 月 17 日止，美股道瓊指數年線 (52 周均現) 乖離率 5.29%、那斯達克指數年線乖離率 18.06%、費城半導體指數年線乖離率 19.75%，顯見科技類股自 3 月以來急漲，乖離率雖經 9 月上半月指數回檔而下降，但仍處於相對高檔區，持續回檔可能性大，對以電子資訊類股為主的台股自然形成壓力。

圖、道瓊指數周 K 線與年線乖離率走勢對照圖

圖、那斯達克指數周線與年線乖離率走勢對照圖

那斯達克指數相對偏高的年線乖離率，並不代表指數將立即回檔或下跌，但隱含股價指數回檔修正相對偏高正乖離率的機率處於高檔。接下來，我們也來檢視一下目前台股的情況如何？

圖、台股周 K 線與外資買賣超及年線乖離率走勢對照圖

從台股周 K 線觀察，指數呈現 12,000 點至 13,000 點之間的高檔盤整，年線乖離率卻僅從 13.78% 的近 10 年高點下降至 11.87%，顯示指數上檔壓力仍未明顯降低，此提醒台股投資者在選擇投資標的時，務必謹守投資紀律，嚴格篩選績優且股價本益比、本益成長比仍在相對合理區間的投資標的，以降低指數可能回檔的整體風險。

美元指數 9 月初至 17 日止，初步上漲 0.91%，結束連續 4 個月的下跌，顯示隨 2020 年下半年總體經濟數據大部分偏向正向發展，美元指數近期續跌空間已縮小。台幣匯率 9 月 18 日盤中最低匯率 (最高匯價) 來到 29.017 元，創 2013 年以來最低點，月初至 18 日盤中最低點，台幣匯率最高升值 1.6%，經央行於每日收盤前阻升台幣後，大筆買進美元、釋放台幣資金進入國內金融體系，18 日台幣匯率以 29.123 元收盤，自月初以來升值 1.24%，由此顯示外部資金 9 月大量流入國內的壓力不減反增，此將推高國內資金水位，預期國內貨幣供給額總計數將持續創新高，金融體系氾濫的資金情勢仍未改變。

圖、美元指數月 K 線圖

圖、台幣匯率月 K 線圖

15 日標售的國內 20 年期政府公債，得標利率僅 0.509%，再創歷史新低，金融機構及壽險資金無處可去，只好硬著頭皮搶標超低利率的政府公債。這也說明了，穩定高配息且股息殖利率仍在定期存款利率好幾倍的台股中的績優股，將持續成為壽險公司青睞投資標的，台股若出現明顯波段回檔，仍是擇優買股的機會。

圖、台灣 20 年期公債殖利率走勢圖

15 日標售的國內 20 年期政府公債，得標利率僅 0.509%，再創歷史新低，金融機構及壽險資金無處可去，只好硬著頭皮搶標超低利率的政府公債。這也說明了，穩定高配息且股息殖利率仍在定期存款利率好幾倍的台股中的績優股，將持續成為壽險公司青睞投資標的，台股若出現明顯波段回檔，仍是擇優買股的機會。