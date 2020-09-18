遠傳號召26家供應商前進台東 投入逾百萬元修繕國中籃球場

遠傳 (4904-TW) 號召上下游共 26 家供應商組成「攜手永續先鋒隊」，總經理井琪今 (18) 日帶領志工與供應商代表，前進台東縣太麻里鄉賓茂國中，舉行籃球場修繕專案揭牌及工程進度視察，以重建年久失修的籃球場及照明設備。

遠傳為擴大永續影響力，引領企業之先，以各公司的核心專長，幫助台灣資源匱乏的機關團體。此次籃球場修繕計畫為「攜手永續先鋒隊」的第一個公益合作專案，累計已投入逾百萬元經費，期望提供偏鄉學童及校隊更安全及便利的校園訓練場地。

賓茂國中長期培育原住民體育選手，遠傳台東門市長期投入在地關懷，觀察到學校有資源不足的問題，急需外界協助。在歷時半年及多次的實地了解，遠傳與供應商持續溝通與募款，以協助校方修繕籃球場。

此次專案從環境永續的施工考量出發，運用省電 60% 的照明和環保耐候的籃球場材料，讓賓茂國中的學生可以重新使用校園籃球場，照明設備也能有更佳的節電表現。

「攜手永續先鋒隊」的成員包含 ASUS、OPPO、Samsung、Sony、HUAWEI、 HTC 6 家手機廠商，以及台灣愛立信、台灣諾基亞通信、韋勝營造、國楓工程行、博采科技及麥瑟創意等 26 家供應商。

井琪表示，遠傳身為永續標竿企業，追求創新並重視跨界跨領域合作，號召組成「攜手永續先鋒隊」後，期待整合更多資源，規劃以每年動員的方式，投入偏鄉、弱勢族群以及環保永續議題等專案。

同時，希望藉由供應商的加入擴大永續影響力，讓供應商的社會參與不再只限於捐贈，能更落實親身至前線參與，以深化供應商與遠傳的合作關係，落實「在地關懷」的理念。

賓茂國中校長王淑冠表示，透過遠傳的協助，讓賓茂國中籃球場重新喚起新生命，不管是賓茂國中全體師生，還是鄰近部落居民，都有很大的受益。往年球場使用安全，影響學校體育課程的進行及球隊訓練，導致籃球隊需向社區活動中心或鄰近賓茂國小借用籃球場地做訓練，訓練場地的改變連帶著訓練器材也要移動，路程的往返徒增球隊的人力及時間。

如今球場的煥然一新，感謝臺東縣教育處的支持、遠傳及 26 家供應商的幫忙，因為有您們，賓茂國中的師生及部落居民們才有完美又漂亮的球場打球。

遠傳積極提升供應商策略夥伴關係，持續向上下游供應商宣導 CSR 意識，進行環境、社會、治理 (ESG) 三大永續面向溝通，作為共同發展的核心價值，並建立供應商 ESG 評選機制。

針對採購金額前 95% 供應商進行年度例行 ESG 評鑑、一階關鍵供應商 ESG 實地稽核，期待創造雙贏。此外，遠傳每年持續舉辦供應商大會，分享遠傳永續發展願景以及 ESG 管理機制，「攜手永續先鋒隊」成軍後，未來遠傳將擴大呼籲上下游供應商共同響應，關注台灣偏鄉及環保永續議題，並呼應聯合國永續目標 (SDGs) 消除貧窮、終結饑餓、消彌不平及氣候變遷等對策，為永續發展貢獻心力。