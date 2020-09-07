遠傳溢價入股 亞太電直奔漲停委買高掛近20萬張

遠傳 (4904-TW)、亞太電 (3682-TW) 簽訂 20 年 5G 共頻共網合作計畫，遠傳並將入股亞太電取得 23.8% 持股，入股價每股 10 元，溢價逾 3 成，雙方將共搶 5G 商機，今 (7) 日股價直接漲停開出，來到 8.09 元，委買高掛近 20 萬張。

亞太電在 5G 頻譜競標中，捨棄黃金頻段 3.5GHz，合作動向一直備受關注，台灣大 (3045-TW) 在 4G 時期就借網給亞太電，市場認為，雙方 5G 時代會延續合作，不過亞太電投奔遠傳，僅商談兩周便決定攜手 5G 共頻共網，成國內電信界 5G 首波整併案。

遠傳將分兩階段入股亞太電，第一階段增資 50 億元參與亞太電私募，每股取得價格 10 元，持股比 11.58%，第二階段將與亞太電母公司鴻海 (2317-TW) 換股，持股提升至 23.8%，與鴻海將並列亞太電最大股東。

亞太電將以 94.73 億元，分擔遠傳 5G 3.5GHz 頻段共頻共網 9 分之 2 成本，且可使用 3.5GH 頻段、共 80M 頻寬，藉此降低 5G 網路建置成本，加速網路涵蓋及聚焦多元應用。

亞太電總經理黃南仁指出，亞太電以較低的成本使用完整的 5G 網路，且網速可達 1Gbps，與台灣大網速相當，未來與遠傳共頻共網後，在法規允許及 NCC 審查後，力拚 11 月底前 5G 開台。