遠傳溢價入股亞太電 台灣大：5G讓競合關係徹底改變

上周遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 宣布攜手 5G 共頻共網，台灣大 (3045-TW) 品牌管理處副總劉麗惠今 (7) 日對此指出，5G 能帶來許多可能，且業者間會發展不同領域，競合關係將徹底改變。

台灣大 (3045-TW) 為亞太電 (3682-TW) 前五大股東之一，在 4G 雙方在台灣偏鄉提供 4G 漫遊服務，市場原本看好雙方 4G 時期合作緊密，5G 時期延續合作可能性高，不過亞太電上周卻轉向與遠傳合作。

台灣大總經理林之晨為奇幻書店出品人，原定今日將出席首映會，不過改由劉麗惠出席，讓外界聯想是否與遠傳攜手亞太電的合作案有關。

劉麗惠表示，4G 時代，電信業者因為 499 低資費價格戰，殺到血流成河，但 5G 是新的科技樣態與架構，任何合作形式或應用都有可能發生，各電信商會發展不同領域，因此，業者間的競合關係會調整、或徹底改變。

劉麗惠說，台灣大在電信架構下發展成科技公司，儘管公司一直提倡三共，但電信業者間仍會選擇適合的合作夥伴對象，對於另外兩家業者的合作，給予祝福。

台灣大投入超過 500 萬元，打造全新類型原創音樂短片《奇幻書店》，由 myfone 行創獎微電影組百萬得主、新生代導演小忍 (李洹宇) 包辦編劇、導演、詞曲創作，導演王小棣與台灣大副總劉麗惠共同擔任監製，並邀請演員 Darren 邱凱偉及歌手閻奕格擔綱演出。