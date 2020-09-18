〈訊映展望〉轉投資公司新品開發有成 明年發酵

醫材廠訊映 (4155-TW) 旗下轉投資公司普元生技及長青生醫新品開發有成，其中，普元開發的霧化器將拓展新領域，長青金屬試片銷售規模也放大，兩家公司新品可望在明年發酵。

訊映持有普元 39.5% 股權；普元聚焦開發霧化器，旗下家用款霧化器技術成熟，產品已銷售全球，去年營運損益兩平，發言人方雨豪表示，目前正積極開發醫院型霧化器，可與呼吸器結合，用藥量更精準，正在申請美國 FDA、歐盟 CE 認證。

普元也與亞洲藥廠合作，開發藥廠專用的霧化器，方雨豪指出，該產品將與電腦連結，再與藥劑搭配使用，目前處開發階段，預計明年才會有具體樣品。

長青生醫則為金屬試片製造商，訊映持有約 62% 股權，方雨豪表示，長青金屬試片已銷售至西亞、東亞等地區、共 7 家客戶，目前同步申請美國進可許可認證；另外，長青正與歐洲品牌通路商洽談訂單，預計月底前有機會完成簽訂合約、2022 年開始出貨，該客戶每年需求量約 250 萬份。

訊映預期，長青營運處於虧損，隨著出貨量規模放大，明年下半年有機會損平，估 2022 年營運將大幅成長並開始獲利。

訊映 8 月營收 1.07 億元，月增 1.74%、年增 2.31%；前 8 月營收 9.03 億元，年增 18.4%。