PS5首波預購報捷 燦坤30秒完售 9/21開放第二波

SONY(SNE-US) 推出新一代遊戲主機 PS5 ，今 (18) 日在台開放預購標準版，3C 通路商燦坤 (2430-TW) 表示，中午 12 點開放預購後，30 秒即銷售一空，預計下周一 (21 日) 將再推出 PS5 數位版預購活動。

燦坤表示，今日預購的產品為搭載 Ultra HD Blu-ray 光碟機的標準版 PS5，預計下周再推出數位版 PS5，兩波預購活動有望帶動周邊產品銷售業績，包括遊戲配件、遊戲片等，看好年底前，遊戲周邊產品業績有望再成長 3-4 成。

隨著 PS5 預購報捷，台廠供應鏈可望沾光，包括組裝廠鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)；電源廠台達電 (2308-TW)；鏡頭廠今國光 (6209-TW)、控制 IC 廠群聯 (8299-TW)、機殼廠鴻準 (2354-TW)、遊戲搖桿供應商正崴 (2392-TW) 等。

Sony 將 PS5 主機推出「標準版」和沒有光碟機的「數位版」，其中，標準版售價 499.99 美元、台灣售價新台幣 15980 元；數位版售價 399.99 美元、台灣售價新台幣 12980 元，另外，預計 11 月 19 日全球同步上市。