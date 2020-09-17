〈能源盤後〉美原油供應量意外大減 加上颶風來襲 激勵WTI重返40美元

週三 (16 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油價格重返 40 美元以上，係因 EIA 數據顯示，上週美國原油庫存意外大減，同時 Sally 颶風導致墨西哥灣產量縮減的程度加劇。
EIA 週三公布，上週 (9/11 止) 美國原油庫存減少 440 萬桶。
根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 180 萬桶，但週二 API 則公布上週原油大減 950 萬桶。
EIA 也公布，俄克拉荷馬州庫欣市的存儲中心當週原油庫存減少約 10 萬桶。然而，整體石油產量上週增加 90 萬桶，達 1090 萬桶。
IHS Markit 能源市場分析家 Marshall Steeves 表示，交易者納入了最新數據考量，該數據「反映了截至上週五的情況，現在又發生了颶風 Sally 導致停產的狀況，因此這是個快速變化的市場。」
「即使考慮到原油庫存下降的情形，目前 Sally 的影響可能更顯著，這就是價格上漲的原因。但這可能是短暫的，只要我們開始看到離岸產量快點恢復。」他說。
- 10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.88 美元或近 4.9%，收每桶 40.16 美元，為最前月契約 9 月 3 日以來最高收盤價。
- 11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.69 美元或近 4.2%，收每桶 42.22 美元。
二級風暴 Sally 颶風於週三凌晨襲擊了阿拉巴馬州沿海，雖然之後已降級至熱帶風暴，但仍在加州部分地區發生致命水災。根據內政部安全與環境執法局 (BSEE) 週三估計，Sally 颶風造成墨西哥灣關閉 27.48% 的原油產能，以及約莫 29.7% 的天然氣產能。
Steeves 表示，「這是自 2005 年以來颶風最活躍的一次，說不定快看到希臘名的颶風了。」每年大西洋產生的風暴會先以英文字母命名，當英文用盡後就改用希臘字母。
其他能源商品
EIA 週三數據也顯示，上週汽油供應量減少 40 萬桶、蒸餾油供應量增加 350 萬桶。
根據 S&P Global Platt 調查，分析師先前預期汽油供應量減少 700 萬桶、蒸餾油預計上升 50 萬桶。
- 10 月交割的汽油期貨價格上漲 4.5%，收每加侖 1.1889 美元。
- 10 月交割的熱燃油期貨價格上升近 1.6%，收每加侖 1.1163 美元。
- 10 月交割的天然氣期貨價格下跌 4% ，收每百萬 Btu 2.267 美元，抹去週二漲逾 2% 的成績。
根據 S&P Global Platt 調查，分析師預期上週天然氣供應量增加 770 億立方英呎。EIA 週四將公布天然氣供應量報告。
其他消息
經濟合作與發展組織（OECD）週三預測，全球國內生產總值今年將萎縮 4.5%，明年上升 5%。OECD 今年 6 月時估計全球國內生產總值今年萎縮 6%，明年上升 5.2%。
OPEC 和 IEA 在每月報告中較前月調降了對 2020 年石油需求的預期。
OPEC+ 週四將召開會議討論現行的減產計畫，但預計不會有任何變動。