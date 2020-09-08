我8月CPI連7月負成長 二個理由看暫無通縮疑慮

主計總處今 (8) 日公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年跌 0.33%，為連續第 7 個月負成長，反映油料費、燃氣和蔬菜價格下跌，加上旅館住宿費和通訊費調降等市況，不過，主計總處認為，CPI 連 3 個月縮小，且扣除蔬菜水果和能源後的核心 CPI 仍漲 0.31%，目前並無通縮疑慮。

圖：主計總處提供。

主計總處說明，8 月七大類中，以交通及通訊類跌幅 3.74% 較大，主因油料費下跌 15.03%、通訊費也跌 3.50%。

同時，受疫情影響，業者調降遊樂場入場費年跌 18.4%，創 17 年來最大跌幅，而旅館住宿費年跌 10.40%，導致教養娛樂類跌 1.27%。

反觀衣著類漲 1.65%，主要是因部分夏季服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 3.24%；而雜項類漲 1.36%，則是因金飾和珠寶等個人隨身用品價格上漲；食物類僅漲 0.17%，原因在於蔬菜去年同期有颱風和豪雨影響，墊高比較基期，菜價下跌 8.52%。

按商品性質別觀察，商品類下跌 0.74%，其中非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 1.54%，而服務類跌 0.02%，其中的娛樂服務跌 4.45%。

累計前 8 月平均 CPI 年跌 0.27%，不過，核心 CPI 漲 0.24%。

與鄰近國家 (地區) 相比，前 7 月我國 CPI 跌 0.27%，新加坡跌 0.2%，日本漲 0.3%，南韓漲 0.5%，香港漲 1.1%。