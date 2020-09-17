〈央行理監事會〉楊金龍解讀雙率：匯率居中穩定 利率緊盯聯準會

近期在美元持續偏弱的影響下，台幣升破 29.5 元心理大關，有直逼 29 元整數關卡的態勢，台灣央行總裁楊金龍今 (17) 日再度強調，台幣今年以來走勢穩定，相對其他貨幣表現屬居中，並非獨強；而對於美國聯準會表態零利率政策將持續至少 3 年，楊金龍回應，我國的因應措施為「全球寬鬆，台灣也會寬鬆」。

楊金龍指出，通貨穩定對台灣經濟發展至關重要，今年以來台幣對美元波動率 2.7%，多小於其他主要經濟體貨幣，例如新加坡幣的 4.9%、歐元 7.63%、日圓 8.24% 以及韓元 9.76%。

而今年以來台幣對美元升值 2.72%，低於人民幣升值 3.01%、日圓升值 3.22%、歐元升值 5.8%，而韓元貶值 1.68%、新幣貶值 0.91%，楊金龍指出，由於美元走弱，非美貨幣對美元均升值，當然台幣也會跟著升值並非獨強，且台幣算是居中，匯率表現穩定。

對於外資進出對台幣的影響，楊金龍回應，外資 7 月進出頻繁、8 月匯出，目前仍是進出頻繁，並不容易管理，事實上台灣資本移動非常自由，且外資來台代表對台股態度樂觀，不會阻止，至於日前傳出央行祭美元禁賣令只是善意勸導。

另外，美國後續可能公布匯率操縱國觀察名單，楊金龍認為，美國提出匯率報告有其用意，但今年持續延遲，「可能 10 月也不會提出」。