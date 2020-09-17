〈美股早盤〉科技股跌勢再起 道瓊開盤挫逾300點、那指費半均跌超1%

美股主要指數週四 (17 日) 全線下挫，道瓊工業指數成分股集體飄綠，開盤重挫逾 300 點或 1.11%，那斯達克指數開盤跌 1.25％，大型科技股跌勢再起，標普 500 指數跌 1.57％，費半跌 1.07％，台積電 ADR 跌逾 2％。

主要科技股特斯拉 (TSLA-US) 早盤跌 6.22％、蘋果 (AAPL-US) 跌 2.45％、亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.02％、臉書 (FB-US) 跌 1.36％。

美國聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 召開 9 月利率會議，宣布將基準利率維持於 0%-0.25% 不變，同時修改 GDP 和失業率預期。根據 Fed 聲明，17 位官員中，有 13 位預計利率將維持不變至 2023 年。

儘管認為經濟復甦腳步較先前預期還要快，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 仍警告，未來前景充滿高度不確定性。

新冠肺炎疫苗消息部分，美國疾病管制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 週三 (16 日) 表示，疫苗最快要等到 11 月或 12 月才會問世，大規模分配甚至要等到明年第 2 季或第 3 季，川普說法則大大相反，認為美國最快可能 10 月就會開始分配疫苗。

由於疫苗消息相互矛盾，航空及郵輪股開盤普遍走跌，嘉年華 (CCL-US) 跌 2.76％、挪威郵輪公司 (NCLH-US) 跌 2.11％、聯合航空 (UAL-US) 跌 0.99％。

經濟數據方面，美勞工部統計局稍早公布，截至 9 月 12 日當週，初領失業金人數為 86 萬人，另外，截至 9 月 5 日當週，續領失業金人數為 1262.8 萬人，均較前值小幅下滑，就業市場仍在緩慢復甦。

截至台北時間週四 (17 日)21 時許：

道瓊指數下跌 309.90 點或 - 1.11%，暫報 27722480 點

那斯達克下跌 139.86 點或 - 1.25%，暫報 11050.47 點

標普 500 下跌 53.15 點或 - 1.57%，暫報 3332.34 點

費半下跌 23.65 點或 - 1.07%，暫報 195.54 點

台積電 ADR 下跌 2.27% 至每股 80.82 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.653%

紐約輕原油下跌 0.67% 至每桶 39.89 美元

布蘭特原油下跌 0.43% 至每桶 42.04 美元

黃金下跌 1.44% 至每盎司 1942.10 美元

美元指數上漲 0.05% 至 93.28 點

道瓊工業指數日 K 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Snowflake(SNOW-US) 早盤下跌 12.58％，至 221.99 美元。

雲端運算數據庫新創 Snowflake 週二 (15 日) 成功在紐約證交所掛牌上市，為史上最大的軟體公司 IPO。Snowflake 週三 (16 日) 收於 253.93 美元，為 IPO 價格的兩倍多，市值達 704 億美元，為今年 2 月估值的五倍多。

Moderna(MRNA-US) 早盤下跌 2.45％，至 67.15 美元。

Moderna 執行長 Stephane Bancel 週四表示，該公司可能在後期試驗中獲取足夠數據，以了解新冠肺炎疫苗是否能在 11 月順利推出。此外，Moderna 還宣布與福泰製藥 (Vertex Pharmaceuticals) 合作，共同發展囊性纖維化疾病相關藥物。

伊士曼柯達 (KODK-US) 早盤下跌 5.05％，至 8.08 美元。

安慶國際法律事務所 (Akin Gump) 獨立調查顯示，柯達執行長 Jim Continenza 在美國政府宣布為該公司提供 7.65 億美元貸款前，所進行的證券交易並未違反公司內部政策，一甩先前的內線交易指控，柯達週三 (16 日) 開盤大漲近 50%，今日開盤持續走高。

不過，目前還不確定美國政府是否因此恢復向柯達提供貸款。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月新屋開工年化總數報 141.6 萬戶，預期 145 萬戶，前值自 149.6 萬戶，下調至 149.2 萬戶

美國 8 月新屋開工年化月增率報 - 5.1%％，預期 - 3.1％，前值 22.6％

費城 Fed 9 月製造業指數報 15.0，預期 15.0，前值 17.2

美國上週初領失業金報 86 萬人，預期 85 萬人，前值自 88.4 萬人，上修至 89.3 萬人

美國上週續領失業金報 1262.8 萬人，預期 1300 萬人，前值自 1338.5 萬人，上修至 1354.4 萬人

美國 8 月營建許可月增率報 - 0.9％，預期 3.2%，前值自 18.8%，下調至 17.9%

美國 8 月營建許可數報 147 萬戶，預期 145 萬戶，前值自 149.5 萬戶，下調至 148.3 萬戶

上圖為美國新屋開工年化月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

宏利投資 (Manulife Investment) 投資組合經理 Chris Chapman 表示，市場可能希望央行在量化寬鬆方面有更實際的表現，但整體來說，這應該能長期支持風險性資產。

Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示：「Fed 表示將維持低利率，但這對市場來說遠遠不夠，Fed 還需要做更多。」

Gorilla Trades 創辦人 Ken Berman 表示：「在 Fed 發布聲明後，主要指數回落至短期交易區間，顯示多頭仍未擺脫困境，儘管 Fed 的聲明沒什麼害怕的，股票反應卻是看跌的，尤其是在科技產業。」