台股跌破12900點 外資變心終止連5買 三大法人賣超141億元

美國聯準會宣布利率按兵不動，科技股走跌拖累亞股今 (17) 日表現，台股則因台積電除息，開盤蒸發約 21 點，台積電罕見出現貼息表現，權值股也欲振乏力，拖累指數跌逾百點，收在 12872 點，成交值僅 1868 億元，昨日大買 184 億元的外資，今日變臉反手賣超近百億。

觀察籌碼面，外資終止連 5 買，轉為賣超 98.7 億元；投信也賣超 9.2 億元；自營商同步賣超 33.57 億元。三大法人同站賣方，合計賣超 141.48 億元。

受蘋果新品發表激勵，台積電昨日股價攀上歷史新高，但今日股價跟隨 ADR 走弱，且未出現除息行情，終場下挫 1.5%，收 448.5 元；大立光則受新 iPhone 未發布影響，下跌約 1.7%，收在 3500 元；鴻海股價也持續走軟，終場跌近 1 %。

權值股今日賣壓沉重，外資預估聯發科明年 5G 晶片的毛利率將降至 30%，使得今日股價承壓，重挫約 3%，再度摜破 600 元關卡。金融族群同樣弱勢，國泰金、富邦金皆跌逾 1%，兆豐金、華南金、第一金等也都在盤面下震盪。

觀察盤面焦點，太陽能板封裝膜及運動鞋底原料的乙烯 - 醋酸乙烯酯 (EVA)，傳出下游一路搶料，台塑暫停接單，亞聚、台聚也同步「封盤」，亞聚今日強勢亮燈漲停，台聚則漲逾 8%。聚酯纖維廠力麗打入 Apple Watch 錶帶供應鏈，今日股價續強，拉出第 2 根漲停。自行車雙雄訂單滿手，股價逆勢走揚，美利達大漲逾半根停板，巨大也上漲約 2.5%。

太陽能廠太極與母公司廣運投資盛新材料科技布局碳化矽 (SiC) 有成，明年第 1 季量產，激勵太極股價亮燈漲停，創歷史新高；而新晶投控日前才宣布與馬來西亞大展集團，簽約百億光電投資，今日股價卻落入跌停。

法人認為，加權指數站在所有短天期均線之上，且呈多頭排列，有利突破前高壓力，在未出現爆量長黑 K 前，大盤仍有高點可期，投資人可留意產業技術領先、產能利用率看到明年的族群波段操作。