台積電變臉、權值股疲弱 台股回測5日線 跌104點收12872點

美股周三受科技股拖累，標普、那指與費半等三大指數收黑，台股進入高檔壓力區，今 (17) 日空方勢力再起，台積電除息行情失靈，權值股普遍走弱，指數終場下跌 104.02 點，收在 12872.74 點，回測 5 日線，成交值也萎縮至 1868.06 億元。

受蘋果新品發表激勵，台積電昨日股價攀上歷史新高，但今日除息行情失靈，股價跟隨 ADR 走弱，終場下挫 1.5%，收 448.5 元；大立光則受新 iPhone 未發布影響，下跌約 1.7%，收在 3500 元；鴻海股價也同步走軟，終場跌近 1 %。其他蘋概股包括玉晶光、臻鼎 - KY、緯創、穩懋、美律等，也都表現黯淡。

其他權值股同樣賣壓沉重，外資估聯發科明年 5G 晶片的毛利率將降至 30%，使得聯發科今日股價重挫約 3%，再度摜破 600 元關卡；金融股也成今日殺盤重心，國泰金及富邦金均下跌逾 1%；傳產股台塑四寶、統一、台泥、中鋼等多檔也都偏弱勢。

被動元件則頗有落後補漲的意味，奇力新大漲逾 4%，國巨、凱美、禾伸堂、大毅、立隆電均漲逾 1%。散熱也重回買盤焦點，其中，車用、資通訊散熱廠元山受東莞新廠投產及 5G 資通訊訂單回籠二大利多，今日漲近半根停板；建準、雙鴻、超眾、奇鋐、力致也有 1-3% 的漲幅。