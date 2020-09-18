

◆盤勢分析

1. 美國週四 9/17 房屋等經濟數據不佳，打擊市場情緒，美國股市動蕩，蘋果引領科技股拋售持續，儘管尾盤跌幅收斂，但終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於 - 0.06% 至 - 1.27%，其中那斯達克指數最為弱勢， APPLE 下跌 1.6%，台積電 ADR 下跌 0.96%，聯電 ADR 上漲 0.93%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮回檔，後續上漲須補量，下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐為月線 (約 12,724 點) 附近，上檔壓力為 13,050 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 向上開口收斂，短線仍要提防回測。

3. 櫃買指數上漲 0.05%，收在 167.64 點。短線支撐為 164 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 觀盤重點：美股周五面臨四巫日期貨結算，股市呈現回檔也拖累台股周四走勢，加上 2330 台積電除息弱勢，我們認為短線上行情不宜過度追高，預期維持高檔震盪，另外由於盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意 5G、NB、TWS、生技、風電、運動風。

5. 央行總裁昨（17）日罕見示警黃金風險，於理監事會議後記者會上對黃金長期投資提出示警，他認為，美國聯準會（Fed）貨幣政策對全球金融循環扮演重要角色，但 Fed 為因應疫情重啟緊急融通措施，也引發資產價格攀升、貧富差距擴大及通膨隱憂，黃金成為資金避風港，價格明顯上漲，但「長期投資黃金不見得是最好選擇」，短期投資也許報酬好、但波動也非常大，「還是要提醒投資人小心」。

6. 蘋果線上秋季新品發表會，新 iPhone 如市場預期缺席，由新 iPad 與新 Apple Watch 擔綱，以旗艦款 Apple Watch Series 6 搭載全新健康感測器，主打 15 秒就能測量血氧濃度最吸睛。市場也從此次蘋果新品找尋投資標的，科技股以 LED 廠 2340 光磊供應感測元件，協助新 Apple Watch 打造全新健康應用最受矚目。另外，新蘋果手表首度採用環保聚酯表帶，背後的環保紗線由紡織廠力麗提供，也成為市場焦點。受新品題材激勵，2340 光磊昨天大漲逾 5%，1444 力麗更強攻漲停收市。

7. 颶風襲擊美國石化原料重鎮，致建材用料聚氯乙烯（PVC）大缺貨，加上中國大陸需求強勁，PVC 飆漲風暴擴大到亞洲。龍頭廠 1301 台塑 10 月報價率先大漲、漲幅逾 15%，而因下游客戶搶料，下（10）月產能已被預訂一空。1301 台塑認為短線 PVC 價格上漲已難回頭。

8.2317 鴻海傳正參與馬來西亞 8 吋晶圓代工廠矽佳晶圓（SilTerra）股權競標，居競標者中最高價。2317 鴻海以 8 吋晶圓代工進軍晶圓代工的試金石，與 5347 世界先進、和艦等專業 8 吋晶圓代工廠正面對決。

