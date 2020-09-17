〈台股盤中〉台積電除息行情失靈 一度失守12900點

受美國聯準會 (Fed) 宣布利率按兵不動，美科技股走跌，拖累亞股走弱，台股今 (17) 日也以下跌 56.61 點開出，晶圓代工龍頭台積電今除息行情失靈，午盤前面臨貼息行情，大盤開低走低，拚守 12900 點關卡，預估成交量 1900 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電今除息 2.5 元，估市值蒸發約 648 億元，受美股走弱影響，午盤前仍在盤下震盪，拖累大盤，大立光、鴻海午盤前也由紅翻黑，維持小跌格局，其他權值股方面，聯發科也走弱，跌幅超過 3%，跌破 600 元大關。

受惠太陽能板封裝膜原料乙烯 - 醋酸乙烯酯 (EVA) 需求、報價上漲激勵，供應商強勢表態，亞聚早盤亮燈漲停、台聚也漲逾 8%，台達化、國喬、台苯、華夏表現也不俗。

被動元件族群出現落後補漲行情，國巨、華新科、奇力新力守紅盤，散熱族群中，雙鴻漲近半根停板，建準、超眾、奇鋐、泰碩、元山表現也不俗。

另一方面，蘋果推新品，聚酯纖維廠力麗打入 Apple Watch 編織錶帶供應鏈，股價表現續強，今開盤即亮燈漲停；觀光股中，亞洲藏壽司今掛牌上櫃，大漲逾 1 倍，股價突破百元大關，大展蜜月行情。

金融族群今則相對弱勢，台新金、玉山金、國泰金、富邦金皆在平盤下震盪，而以類股來看，除金融族群外，航運、水泥、鋼鐵、食品股表現皆相對疲弱。

法人指出，台股今受台積電除息行情失靈，加上近期指數處於高檔，恐出現高檔獲利了解賣壓，後續台股是否能叩關「萬三」，仍要觀望外資動向、投信季底作帳行情，以及量能是否能進一步放大。