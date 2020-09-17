通膨一路飆上來 俄羅斯降息周期可能已宣告結束

儘管仍有經濟學家預期俄羅斯央行年底前將再降息 25 個基點，但俄羅斯盧布波動劇烈帶動了通貨膨脹、經濟出現復甦跡象，從遠期利率協定 (FRA) 來看，交易員預計未來三個月不會再降息，先前下猛的降息周期可能已經結束

道明證券分析師 Cristian Maggio 表示，俄羅斯經濟活動正在加快復甦，通貨膨脹率也正在上升，預期俄羅斯央行將在「合理、可預見的未來」維持利率不變。

俄羅斯央行 3 月以來共降息 4 次，基準利率已由 6% 降至目前的 4.25%；CPI 從 2 月的 2.3% 上升至 8 月的 3.6%，預期今年底將升至 4%。

俄羅斯通膨率預估年底升至 4.0%。(來源：Bloomberg)

俄羅斯央行副行長 Alexey Zabotkin 上周表示該央行將權衡是否維持寬鬆政策後，針對 42 位經濟學家所做的一項調查中，目前僅有 4 位經濟學家仍預期俄國央行將會降息。

抱持俄羅斯央行利率不變論調者認為，馬來西亞和烏克蘭等央行本月均維持利率不變，俄羅斯的利率政策可能將與新興市場維持一致，而且因新冠疫情封鎖備受打擊的俄羅斯服務業規模較小，都使得俄羅斯的經濟表現可能要優於某些新興國家。

俄羅斯央行周五將舉行利率決策會議，央行行長 Elvira Nabiullina 將在會後發表談話，市場關注是否會釋出暗示結束降息週期的信息。

盧布兌美元匯率第二季以來下跌近 5%，成為新興市場中表現第三差的主要貨幣。預期俄羅斯央行將降息的荷蘭合作銀行策略師 Piotr Matys 表示，降息對盧布不會造成重大負面影響，但降息則意味著央行啟動了「觀望」模式。