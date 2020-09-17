印尼维持利率在4%不變 符合市場預期

印尼央行在週四 (17 日) 宣布，維持基準利率不變，將 7 天期附買回利率為持續 4.0%，符合市場預期，主因是近期印尼盾承壓，有必要維持金融市場穩定。

印尼央行連續兩個月維持指標利率不變，印尼央行行長 Perry Warjiyo 表示，考慮到通貨膨脹率預期將維持在較低水平，為保持印尼盾匯率穩定，決議維持利率不變。

同時，該行也決定維持存款利率在 3.25% 不變，並維持貸款利率在 4.75% 不變。印尼央行同時也強調了流動性的重要，以鼓勵經濟從疫情的影響中復甦，包括支持政府加快實現 2020 年國家預算 (APBN)。

Warjiyo 表示，央行也將通過觀察全球經濟和金融市場的動態，以及新冠肺炎疫情擴散程度對印尼經濟前景的影響，進而採行支持國家經濟復甦計劃 (PEN) 所需的進一步政策行動。

Warjiyo 說道：「央行持續加強政府和金融體系的政策協調，以維持宏觀經濟和金融體系的穩定，並加速國民經濟的復甦。」

印尼央行副行長 Destry Damayanti 在先前表示，在疫情的衝擊下，印尼作為東南亞最大的經濟體，將會呈現 U 型復甦。Damayanti 指出，印尼國內經濟恐不會太快復甦，因該國病例數持續增加，至今仍未看到疫情達到高峰的跡象。

Damayanti 認為，印尼採取了逐步重新開放的措施，將使經濟更難出現強勁的反彈，因此復甦所需的時間將比最初預期的時間要要長。另外，他也擔憂，全球經濟持續下滑的壓力，已對新興市場資產造成壓力。