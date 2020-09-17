【富蘭克林】新一輪牛市成共識，做多科技股成擁擠交易首位

根據外電報導援引九月份美林經理人調查顯示，隨著近期的就業及製造業數據回溫後，經理人對於目前的市場看法持續偏向樂觀，相信近期是新一輪牛市的經理人已經從五月份的 25% 升到 58%。61% 經理人預估經濟的復甦型態將是 U 型或 W 型，只有 20% 經理人預計為 V 型復甦。

84% 的基金經理人預估未來 12 個月全球經濟將成長，也是 2003 年 9 月以來的最高水平，其中 40% 的經理人認為在擺脫了新冠疫情的烏雲之後，全球經濟將更趨強壯，是歷史以來的高點。此外，通膨預期也跳升 14 個百分點，66% 的經理人預估全球通膨在未來 12 個月將回升。債市觸媒中，41% 的經理人認為，新病疫苗進展有望推升債券殖利率，其次為通膨上揚推高利率 (37%)，此外，39% 的經理人預計明年一季疫苗將會獲得核准，約 32% 的經理人預估為 2020 年第四季。

尾端風險由新冠疫情第二波蟬聯 (30%)，科技股具備結構性創新的長線題材，吸引投資人蜂擁而至科技泡沫的擔憂上升至 22% 居次，其三則為美國大選 (18%)。

富蘭克林證券投顧表示，多項指標顯示全球經濟仍在復甦軌道之上，加上第四季多屬傳統的消費旺季，有助延續風險性資產多頭行情，不過，歷史經驗顯示，十一月美國選舉前股市走勢較為波動，對於已經反彈五個多月的信用債後勢持謹慎預期，各信用債中看好伊斯蘭債具備相對低波動、與其他資產的相關性較低的特性。股票部分，科技及生技股短線靜待底部訊號出現，儘管技術面轉弱下需要時間或空間消化賣壓，但短線震盪無礙中長線多頭格局，建議已進場者耐心續抱，有閒置資金或空手者可留意長期均線支撐買點或以大額定期定額方式布局。

經理人加股減債，科技及生技股雙冠王

儘管面臨財政刺激僵局及美國大選在即等不確定性，不過，多項指標顯示全球經濟仍在復甦軌道之上，聯準會鴿派態度，仍舊支撐投資信心，經理人仍持續加股減債，略拉高現金水位，現金水位從上個月的 4.6% 升至 4.8%，欲加碼股票的經理人淨比例自前月上揚 6 個百分點至淨加碼 18%，欲加碼債券的經理人淨比例繼續下跌，本月下跌 3 個百分點至淨減碼 35%，欲加碼現金的經理人下降 1 個百分點至淨加碼 25%，是 2020 年二月以來的最低點，大宗商品部位本月下跌 7 個百分點至淨加碼 5%。區域股市方面，欲加碼美股的經理人淨比例較上月上升 2 個百分點至淨加碼 18%，新興股市本月下滑 10 個百分點至淨加碼 16%，歐股看好度本月下滑了 11 個百分點至淨加碼 22%，英國股市微幅上揚 2 個百分點至淨減碼 35%。

產業方面，科技跟生技仍是兩大最受青睞產業，惟皆較上月下滑 10 個百分點。工業跳升至第三青睞產業，公用事業仍是最大的淨減碼行業。做多科技股是九月份經理人調查的擁擠交易首位，強勁的獲利、健康的資產負債表及強勁的現金流，股票回購的買盤支撐科技股漲勢。(下表)

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，儘管科技股評價升高，但並無泡沫疑慮，主要理由包括：(1) 目前史坦普 500 科技類股預估本益比相較大盤的溢價幅度僅略高於過去 30 年平均（彭博資訊，9/11）；(2) 科技類股具備高成長投資機會，不僅受惠於數位轉型的結構趨勢，本次新冠肺炎疫情下科技股也為主要受惠族群，遠端辦公、電子商務、遠距醫療等需求增加；(3) 科技產業具高利潤率且資產負債表強勁，是少數有淨現金的產業，看好科技產業中長期投資前景，科技股短線因獲利回吐賣壓而回檔，帶來擇優布局機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅表示，相較於許多產業因疫情受到不小衝擊，生技製藥產業相對具有韌性，而且，先前因疫情影響而被遞延的臨床試驗也正逐步恢復，融資活動在短暫停滯後今年夏季已恢復，併購活動預估將逐漸回溫，我們維持對生技產業中長期正向的看法不變。基金持續將投資重點集中在旗下藥品為同類最優 (best-in-class)、同類第一(first-in-class) 或同類唯一(only-in-class)，以及藥品能滿足有重大未滿足醫療需求並為病患、醫生及支付方帶來臨床價值的生技公司。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，考量伊斯蘭債利差仍高於歷史平均、美元利率也將維持在接近零的歷史低水位很長一段時間、全球經濟自疫情中逐漸復甦、伊斯蘭債的投資需求穩固等有利環境，年底前市場若有逢修正時，將視為好的進場時機。

投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，本基金投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

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