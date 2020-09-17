台泥發債募資250億元 首發綠債強化綠色投資

台泥 (1101-TW) 宣布，首度發行綠色及 / 或社會責任無擔保普通公司債 150 億元，強化綠能佈局，同時也宣布發行 100 億元的無擔保普通公司債，將用以轉投資國內或海外事業、償還債務及強化財務結構。

台泥公告指出，綠色及 / 或社會責任無擔保普通公司債，規模不超過新台幣 150 億元或等值美金，發行方式國內、國外一次或分次發行，或辦理海外私募，上述方式都在考量範圍內，採固定利率、以不超過 20 年期為原則。

台泥指出，募得資金除了充實中長期營運資金，或轉投資國內或海外事業，或償還債務或強化財務結構，也將用以綠色投資計畫、有助於提升及實踐企業社會責任使命且具社會正面效益之用途。

此外，台泥也強調，將在 100 億元的額度下，在國內公開發行無擔保普通公司債及 / 或於海外公開發行無擔保普通公司債，上述方式擇一或兩者並行，如於國內公開發行，發行金額不超過 100 億元；如於海外公開發行，發行金額不超過 3.3 億美元。

台泥表示，如於國內公開發行，將用以充實中長期營運資金，或轉投資國內或海外事業、償還債務或強化財務結構；如於海外公開發行：將增資子公司台泥國際集團 (TCC International Holdings Limited)，以清償借款。