辜公怡辭台泥國際等3子公司董事 遺缺由台泥總座李鐘培接任

台泥 (1101-TW) 今 (15) 日晚間公告，旗下台泥國際 (TCC International Limited) 董事辜公怡，因個人因素請辭董事一職，同時也辭任另外 2 家子公司董事，遺缺由台泥總經理李鐘培接任。

台泥晚間公告，辜公怡辭去台泥國際及台泥國際控股 (TCC International Holdings Limited)、TCC Hong Kong Cement (International)Limited 等 3 家子公司的董事職務。

辜公怡目前除了是台泥董事泰和興業的法人代表外，也是信昌化、國際中橡的董事長，而他年初以公務繁忙為由，請辭台泥副董事長一職，現在隨著信昌化私有化，辜公怡又辭去台泥國際及 2 家子公司職務，也被市場解讀，將專注在整頓信昌化，以及國際中橡的營運上。

信昌化因 2012 年至今，僅 2018 年有獲利，在連年虧損下，台泥決定透過私有化協助調整體質；而國際中橡除了炭黑業務因車市受到疫情衝擊外，生技事業也有權利金疑義仲裁案待解決。

辜公怡是辜家第四代，從美國賓州大學華頓學院畢業後，曾擔任摩根士丹利投資銀行部門副總裁，在 2016 年進入台泥集團，據悉，他原應慢慢歷練，為接班做準備，但因前任董事長辜成允在 2017 年意外過世，也讓辜公怡加速進入集團核心領域。