台泥水泥產品目標2050年前達到碳中和

台泥 (1101-TW) 今 (1) 日與全球水泥及混凝土協會 GCCA 等 40 個企業，共同發起「2050 氣候願景」，公開宣示工業界將致力降低水泥及混凝土碳足跡，在 2050 年前達到水泥產品碳中和的最積極目標。

台泥董事長張安平表示，人類的文明和自然環境，必須也應該同時可兼顧，並得到改善，二氧化碳排放和環境間的平衡，是水泥業的挑戰。台灣水泥將盡最大努力，履行責任和義務。

台泥從去年啟動科學減碳計畫，並在今年 6 月成為大中華區第一家通過科學減碳目標 SBTi 的水泥企業，依照聯合國氣候小組 IPCC 科學家與國際能源署的方法學，2025 年碳排放強度與總排碳量較基準年 2016 年降低 11%。

而台泥 8 月初才通過環保署審查，建置完成台灣水泥產品的類別規則 (PCR)，取得台灣第一張水泥產品碳標籤，最快今年第四季水泥產品將標示碳足跡標籤，現在更進一步與國際水泥產業共同承諾，盡力降低水泥及混凝土的二氧化碳足跡，逐步達成 2050 年碳中和目標。

全球工業「2050 氣候願景」是由國際水泥及混凝土永續組織 GCCA 所發起之產業行動，而這也是水泥產業全球首次聯合倡議，GCCA 水泥指標企業包括 LafargeHolcim、CNBM(中國建材) 、Heidelberg、Cemex、CRH 及台泥等集團。