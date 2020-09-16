華碩高階電競筆電報捷 連五月拿全球市占冠軍

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (16) 日表示，根據市調機構最新統計資料顯示，華碩電競筆電 7 月再登全球銷售龍頭，其中，搭載輝達(NVDA-US) GeForce RTX 系列顯卡高階電競筆電，也以近三成市占，連續五個月蟬連全球第一。

華碩表示，除輝達推新款顯卡外，英特爾 (INTC-US) 今年 7 月也推出第 10 代處理器新品，為下半年營運添動能，若以市場區分，華碩電競筆電在亞太地區連續 12 個月站穩領導地位，在日本市場也拿下近 4 成市占，創下歷史新高。

華碩進一步表示，今年受疫情衝擊，ROG 新品在馬來西亞更首次改採線上發表會進行，觀察網路熱搜聲量更超過競爭品牌 2 倍以上，有助提升品牌影響力。

另一方面，華碩計畫深化印度手機市場布局，日前也宣布將以每股 9 美元、取得 PT. ASUS TECHNOLOGY INDONESIA BATAM 約 307 萬股，總計約 2771 萬美元 (約新台幣 8 億元)，據了解，該廠是華碩在印尼主要生產據點。

展望下半年，華碩指出，第 3 季市場需求仍強，筆電訂單已排到年底，全年可望保持雙位數成長，主機板等零組件在新 CPU、GPU 帶動下，全年出貨也將年增 1 成以上。