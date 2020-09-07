華碩攻智慧醫療商機 從四大應用著手

品牌大廠華碩 (2357-TW) 旗下 AI 研發中心 (AICS) 舉辦智慧醫療技術發表會，並分享四大應用，包含 ICD-10 智能編碼、醫療大數據搜尋系統、非計劃性再入院病人向量分析技術與不良反應藥歷與用藥安全系統，可望協助醫院進行資料清整與數位化，落實智慧醫療應用。

華碩全球副總裁暨 AICS 負責人黃泰一表示，台灣醫療體系醫術先進，但醫療資料分散無法串連，看準需求，華碩將運用自身數位化、AI，協助醫院活化數據、啟動精準醫療，推動智慧醫療成為台灣下一個世界級領導產業。

華碩表示，ICD-10 智能編碼是由 AI 判讀醫療資料庫，推薦並幫助疾病分類師、醫師完成編碼，再回傳醫院系統建立病歷大數據；醫療大數據搜尋系統 (EMR search)，則可將歷史病歷、檢驗報告、手術紀錄等，進行結構化、數據化分析，可望建構醫院內部去識別化研究型資料庫。

此外，華碩進一步分享，非計劃性再入院病人向量分析技術，將整合病程中看診、檢查、手術、住院、用藥等指標，運用 AI 建立模型，輔助醫師擬定臨床診斷處置與追蹤計畫，不良反應藥歷與用藥安全系統，則可整合電子病歷資料庫，分析用藥者體質、藥品特性、用藥後反應等，在醫師開立處方時，達到及時警示效果。