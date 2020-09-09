華碩8月品牌營收年增逾4成 創近三年新高

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收，受惠遠距辦公、教學、娛樂商機帶動，加上電競、教育機種需求暢旺，單月品牌營收達 403.08 億元，月增 16.45%、年增 43.64%，創近三年單月新高。

華碩表示，8 月各產品線營收均顯著成長，單月品牌營收創下 2017 年 9 月以來單月新高，累計前 8 月品牌營收 2217.28 億元，年增 14.96%，展望下半年，看好後疫情新生活常態，將持續帶動個人電腦需求成長，估動能可延續至年底。

華碩指出，第 3 季市場需求仍強，個人電腦訂單排到年底，全年將保持雙位數成長，主機板等零組件在新 CPU、GPU 帶動下，全年出貨也將年增 1 成以上，至於應用在教育市場的 Chromebook 需求強勁，下半年也將新增美國、日本、歐洲等國專案。

法人估，華碩第 3 季個人電腦出貨將季增逾 3 成，零組件季增 1 成，9 月品牌營收將維持在 350 億元以上高檔，帶動第 3 季品牌合併營收將季增逾 2 成，突破千億元大關。

華碩表示，因應遠距工作、遠距學習、遠距娛樂的不同需求，內部已針對各用戶族群，設定執行分眾聚焦策略，對未來數季營運展望持正面樂觀看法，並設定積極成長目標。