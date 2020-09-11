華為急單效應是糖果也是毒藥 謝金河：聯發科、台積電恐首當其衝

美國對華為的追殺令最後期限為 9 月 15 日，傳華為甚至出動專機來台拉貨，顯見 9 月上半月的急單效應不可小覷，不過，財信傳媒董事長謝金河示警，一旦停止出貨華為，聯發科 (2454-TW)、台積電 (2330-TW) 將首當其衝，甚至會嚴重衝擊台灣出口表現。

謝金河發文指出，華為急單效應已對台灣的上市企業及總體經濟，帶來立竿見影的影響。台積電 8 月營收 1228.78 億元，創下歷史單月新高，前 8 月營收 8501.37 億元，年增 30.7%，預估第 3 季營收上看 3400 億元，EPS 會超過 5 元，今年 EPS 將在 20 元以上，對於台積電股價守在 400 元之上形成有力支撐。

另一家受惠華為拉貨的聯發科，8 月營收繳出 327.16 億元，年增 42%，同樣創歷史新高，不過，聯發科出貨華為比重高，一旦停止出貨，未來營運將面臨嚴峻挑戰，且衝擊將比台積電大很多。

謝金河認為，華為新禁令上路後，台積電、聯發科這兩家公司將首當其衝，而台灣出口也會受到牽連，8 月我國出口 311.76 億美元，月增 10.6%、年增 8.3%，是史上首次單月出口超過 300 億美元，其中，電子零組件出口年成長 19.1%。

謝金河指出，在這波疫情中，台灣出口表現可圈可點，這都是拜華為拉貨之賜。8 月出口中，華為的急單約占 10 到 15 億美元，這才是撐高出口創單月歷史新高的主因，台灣第 3 季 GDP 表現可望優於預期。

不過，謝金河示警，華為急單告一段落，在物質不滅定律下，企業失去的華為訂單，要如何妥善填補，這是 9 月中下旬之後企業的當務之急。