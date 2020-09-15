南韓主權財富基金CEO：投資人不該因美中緊張過於悲觀

南韓主權財富基金執行長 Choi Heenam 週一 (14 日) 表示，即使美中緊張局勢繼續加劇，投資者也不需要過於悲觀，因為它不至於帶來破壞性的影響。

Choi 認為，美中爭端不僅僅是政治上的，這是基於結構性問題而非政治利益的霸權衝突，但兩國關係不會在短期內出現重大變化。

他強調，美中關係緊張會持續是全球經濟的一個重要問題，但最終不會具有破壞性。

他認為，在 11 月的美國總統選舉後，美國對中國的鷹派立場不會有太大改變，因為華盛頓目前對北京強硬的觀點，實際上得到了兩黨的支持。

Choi 說：「考慮到這一點，即使兩國之間的緊張局勢升級，我們不需要對市場過於悲觀。相反地，如果有的話，我們需要利用市場上的『風險規避』模式。」

在風險規避的模式下，投資人對風險的容忍度減弱，從而拋售資產，造成價格下挫。

Choi 還提到保護主義的興起，並表示這必定會阻礙新科技的發展。特別在疫情之後，更多的國家傾向於專注於本國利益，而不是全球利益。這意味著「科技民族主義」將會加劇，這對企業來說非常不利。

除了貿易爭端之外，美國和中國還陷入了一場科技戰，華盛頓方面向中國科技公司施壓。

Choi 表示，南韓主權財富基金傾向於更多地投資美國科技公司，但他承認，一些中國公司有明顯的競爭優勢，投資需要在兩國之間達成正確的平衡。