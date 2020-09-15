Panasonic在美設立創投基金 投資總額1.5億美元

日本 Panasonic(6752-JP) 週二 (15 日) 宣布，該公司在美國成立了創投基金「Conductive Ventures 2」，投資對象將以當地的新創公司為主。

這回 Panasonic 所設立的創投基金，投資總額達 1.5 億美元。據點設在美國加州，有關投資對象的選擇，會將重點放在從事數位行銷及 B2B 的新創企業，打算向每家新創企業投資 200 萬至 700 萬美元。透過與技術優良的當地企業合作，來加快新事業的發展腳步。

Panasonic 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

過去 Panasonic 在 2017 年成立了 Conductive Ventures 創投基金，這回設立的也是同基金的第 2 號。基金的運用期間將長達 10 年，創設所需的資金也都來自 Panasonic 本身。

著眼的投資對象將會包括成立不久、尚處初期階段的新創公司，還有營運已步上軌道、發展至中期階段的新創公司。而除了美國之外，也會在其他國家尋覓投資對象。

Panasonic 的 Conductive Ventures 1 號基金，大約向 20 家來自美國等地的新創企業投資了 8000 萬美元。投資領域包括 AI 人工智慧、區塊鏈，以及智慧移動等尖端科技公司。該基金的投資額度在目前已消化掉 8 成，也因為如此創設了 2 號基金，以延續未來的投資活動。