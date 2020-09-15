〈紐約匯市〉疫苗報佳音 削弱美元避險買盤 英鎊自高點回落

疫苗捷報和市場近期一系列併購案，提振股市、削弱避險情緒，週一 (14 日) 美元走跌，投資人密切關注聯準會 (Fed) 週三利率會議決策、日本新任首相消息面；在英國二次票表決新法《內部市場法案》前夕，英鎊自高點回落，隨後收復部分跌幅。

週一 (14 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.27%，結束連續兩週上漲，來到 93.085。美元指數昨日未能突破 93.50 阻力位；美元兌避險日圓下跌 0.38%，跌至兩週低點，至 105.73 日圓。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗和甲骨文收購 TikTok 的消息激勵下，週一美股主要指數一致高開。英國藥廠阿斯利康 (AstraZeneca) 宣布恢復疫苗臨床試驗，擠身成為市場最有望上市的疫苗之一。

而輝瑞執行長也透露，其疫苗預計能在 10 月底前得知成效，若順利獲 FDA 批准，將於年底前向美國民眾發放數十億劑疫苗。

舊金山貨幣諮詢公司 Klarity FX 的執行董事 Amo Sahota 表示，新冠疫苗的積極消息，有助於提振市場情緒。

他說：「總體而言，這是溫和樂觀的一天，我們不確定今日的消息是否能決定匯率走勢，但今日的樂觀情緒推動股市走高，美元因此走軟。」

根據路透社調查數據顯示，投機者連續第二週將美元淨空頭頭寸減少至 326.7 億美元，與 8 月底的 336.8 億美元的 9 年高位相比，有所下降。

聯準會 (Fed) 將於 16 日發布 9 月份利率決議，這是 Fed 主席鮑爾宣布新通膨政策以來 Fed 首次會議，市場預期 Fed 將繼續維持現行的寬鬆政策，但要祭出更大力道的寬鬆，機率是微乎其微。

市場經濟學家並關注，Fed 將可能在 9 月利率會議上宣布設定的「平均通膨目標上限」，以擴大市場的通膨預期。

投行 ING 認為，本週英國央行會議召開前夕，英鎊走強可能只是短暫的。英鎊週一 (14 日) 自盤中高點 1.2919 回落，截稿前收復部分跌幅，最新上漲 0.41%，至 1.2796 美元。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

英國首相強生 (Boris Johnson) 持續擁護其新法，這份備受爭議的《內部市場法案》(Internal Markets Bill)將於英國議會進行二次表決，該法案將決定英國脫歐協議前景。

強生認為《內部市場法案》是必要的，以避免歐盟分化英國與北愛爾蘭的關係，他更表示：「我們不能讓要切割、分裂我們國家的力量，受控於一個國際組織的手中。」

早盤時段，英鎊兌美元自盤中高點 1.2919 下跌 0.52% 至 1.2858。英鎊兌美元今年以來下跌超過 3%，為 G10 貨幣中表現最差

日本現任官房長官菅義偉週一 (14 日) 當選日本自民黨新任總裁，將接任日本首相職務，菅義偉購誓言要維持安倍的政策；日本參、眾兩院也將於 16 日 (週三) 舉行新任首相的指名選舉，正式選出新任的日本首相。

歐元兌美元匯率上漲 0.15%，至 1.1863 美元。在上週四歐洲央行會議後，歐元兌美元飆升至一周高點 1.191 美元，隨後由於決策者第二日對歐元的評論而回落。

首席經濟學家萊恩 (Philip Lane) 與其他歐洲央行決策者相繼警告，不要對低通膨過於滿意，並強調歐元走強的潛在風險。

截至週二 (15 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.085。-0.27%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1863 美元。+0.15%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2796 美元。+0.41%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7288 美元。+0.08%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3178 加幣。+0.03%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.73 日圓。-0.38%